Šta znači natpis "IZ42" na oskrnavljenom Gospinom kipu u Međugorju?

"Ja, Jahve, ime je moje, svoje slave drugome ne dam, niti svoje časti kipovima."

Na Gospinom kipu na Brdu ukazanja u Međugorju, koji je bio meta vandalskog napada, ispisan je natpis "IZ42", za koji se vjeruje da predstavlja referencu na Knjigu proroka Izaije, 42. poglavlje Starog zavjeta.

Da li je upravo taj biblijski citat motiv vandalskog čina, trebalo bi biti poznato nakon što policija okonča istragu.

Podsjetimo, u noći s ponedjeljka na utorak u Međugorju je oštećeno više vjerskih lokaliteta. Vandali su oštetili Gospine kipove i druga vjerska obilježja, dok su na Brdu ukazanja ispisani različiti natpisi.

Prijava o oštećenju Gospinog kipa na Podbrdu zaprimljena je u utorak u 4.30 sati, a nedugo potom, oko pet sati, izbio je požar na vanjskom oltaru iza crkve svetog Jakova.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić ranije je potvrdio da je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s podmetanjem požara na vanjskom oltaru iza crkve svetog Jakova u Međugorju.

Osumnjičeni je pronađen na području Zapadnohercegovačkog kantona i lišen je slobode, nakon čega je nad njim započeta kriminalistička obrada tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti događaja, uključujući i motiv napada.