Hurtić osigurao advokata za otpuštene radnike u Mostaru, Kordić poručio: "Presudili ste prije nego što je sud odlučio"

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je Mostar kako bi pružio podršku za 22 radnika Javnog poduzeća "Komunalno" Mostar koji su dobili otkaze. Najavio je i uključivanje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH te institucije ombudsmana u ovaj slučaj.

- Prvo što sam mogao učiniti bilo je osigurati advokata, kojeg ću platiti iz svojih osobnih sredstava. Vjerujem da neće doći do suda te da će gradonačelnik i direktorica imati razumijevanja i da će se ovi ljudi u kratkom roku vratiti na posao - izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić tokom posjete otpuštenim radnicima JP "Komunalno" Mostar.

Hurtić je kazao kako se u ovom slučaju radi o 22 čovjeka i 22 porodice čija je egzistencija dovedena u pitanje.

- Mislim da gradonačelnik treba dobro razmisliti kako ne bi ušao u zaleđe. Šta bi se dogodilo da u Travniku 22 Hrvata ili u Tuzli 22 Srbina dobiju otkaz? Isto bih reagirao, ljudski. Neka direktorica i gradonačelnik postave sebi pitanje mogu li ti ljudi svojim porodicama osigurati hranu i smještaj, posebno uzimajući u obzir poslove koje obavljaju - rekao je Hurtić.

Kordićeva reakcija

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić reagirao je na istupe ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića, poručivši kako je tokom posjete Mostaru saslušana samo jedna strana te da su unaprijed doneseni zaključci o slučaju otpuštenih radnika Javnog poduzeća "Komunalno".

U saopćenju Kordić ističe kako ministar prije dolaska nije razgovarao ni s Gradskom upravom, ni s Upravom JP "Komunalno", niti sa zaposlenicima koji svakodnevno obavljaju svoj posao.

- Ako je to Vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda Vas javno pitam: hoćete li financirati i štetu koja je nanesena JP Komunalno i svim građanima Mostara? Hoćete li, ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga?", upitao je Kordić.

Naglasio je kako se istina ne može utvrditi saslušavanjem samo jedne strane te da ministar nije pokazao interes razgovarati s Upravom poduzeća niti s više od 200 zaposlenika bošnjačke nacionalnosti koji, kako navodi, uredno izvršavaju svoje radne obaveze.

Kordić je poručio da neće braniti osobe koje su se, prema njegovim riječima, obavezale da neće izvršavati zakonite radne naloge, nisu se odazvale disciplinskom postupku te zbog vlastitih odluka snose posljedice propisane zakonom.

- Ako je bilo tko u ovom postupku postupao protuzakonito, neka odgovara. Ali o tome neće odlučivati političari na konferencijama za medije, nego nadležne institucije i sudovi - istakao je.

Na kraju je ministru Hurtiću poručio da je, dolaskom u Mostar i iznošenjem političkih zaključaka prije sudskog epiloga, promašio bit svoje dužnosti.

- Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa - zaključio je Kordić.

Saopćenje gradonačelnika

U nastavku prenosimo saopćenje gradonačelnika Mostara Marija Kordića u cijelosti.

"Dragi ministre,

Danas ste došli u Mostar, a da prije toga niste razgovarali ni s gradonačelnikom, ni s Upravom JP Komunalno, ni sa stotinama zaposlenika koji svakodnevno pošteno rade svoj posao. Odlučili ste saslušati samo jednu stranu, a potom javno objaviti da ćete financirati advokate otpuštenih radnika.

Ako je to Vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda Vas javno pitam: hoćete li financirati i štetu koja je nanesena JP Komunalno i svim građanima Mostara? Hoćete li, ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga? Hoćete li tada izaći pred građane Mostara i priznati da ste pogriješili?

Vi danas niste došli tražiti istinu. Da jeste, saslušali biste obje strane. Niste pokazali nikakav interes razgovarati s više od 200 Bošnjaka koji rade u JP Komunalno, uredno izvršavaju svoje obaveze i poštuju zakon. Niste razgovarali s Upravom poduzeća. Niste tražili činjenice. Presudili ste unaprijed.

Ja nikada neću braniti bilo koga tko se potpisom obavezao da neće izvršavati zakonite radne naloge, tko se nije odazvao disciplinskom postupku i tko zbog vlastitih odluka snosi posljedice propisane zakonom. Neću to činiti zbog političkih bodova, zbog nacionalnosti niti zbog vjerske pripadnosti. Zakon mora biti jednak za svakoga.

Ako je bilo tko u ovom postupku postupao protuzakonito, neka odgovara. Ali o tome neće odlučivati političari na konferencijama za medije, nego nadležne institucije i sudovi.

I za kraj, ministre.

Kada ste već odlučili u Mostar doći, saslušati samo jednu stranu i prije suda donijeti vlastiti politički zaključak, onda ste promašili bit svoje dužnosti.

Ako ste već u Mostar ušli sazada, slobodno otiđite sprijeda.

Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa."