Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USVOJENA ODLUKA

Vlada USK proglasila 30. juli Danom žalosti povodom smrti generala Ramiza Drekovića

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima

Vlada USK proglasila 30. juli Danom žalosti. Fena

FENA

prije 1 sat 12 minuta

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.

Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana danas u Bihaću.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.

Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.

# VLADA USK
# RAMIZ DREKOVIĆ
# DAN ŽALOSTI
# SMRT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.