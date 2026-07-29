Vlada USK proglasila 30. juli Danom žalosti povodom smrti generala Ramiza Drekovića

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.

Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana danas u Bihaću.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.

Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.