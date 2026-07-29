Vrijedan umjetnički dar iz Indonezije za jednu od najvećih sarajevskih džamija

Ambasador Republike Indonezije u Bosni i Hercegovini Manahan M. P. Sitompul uručio je imamu džamije Istiklal u Sarajevu Edinu ef. Hamzakadiću kaligrafsku levhu od tikovine iz indonezijskog regentstva Jepara, s ispisanim imenom "Muhammed", kao simbol prijateljstva i jačanja veza između Indonezije i BiH.

Prepoznatljiva kaligrafska rezbarija iz Jepare donacija je zamjenice predsjedavajućeg Narodne konsultativne skupštine Republike Indonezije Lestari Moerdijat, koja je u februaru 2026. godine boravila u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete obišla je i džamiju Istiklal, jednu od najvećih džamija u Sarajevu, otvorenu 2001. godine, koja ujedno predstavlja simbol prijateljstva i solidarnosti indonezijskog naroda prema BiH.

Kako je saopćeno iz Ambasade Republike Indonezije u BiH, planirano je da levha bude postavljena u džamiji Istiklal kao izraz poštovanja i trajni podsjetnik na bliske veze dviju država.

U saopćenju još je navedeno da je levha izrađena u Jepari, poznatoj kao "Gradu duboreza", odnosno regentstvu u pokrajini Centralna Java, čiji su kulturni identitet i lokalna ekonomija snažno povezani s dugom tradicijom vrhunskog rezbarenja drveta.

Umijeće duboreza u Jepari stoljećima se prenosi s generacije na generaciju unutar porodica, a danas je sistemski uključeno i u nastavne programe pojedinih obrazovnih ustanova. Takav pristup ima za cilj očuvanje ove tradicionalne vještine i stvaranje novih generacija majstora duboreza.

Iz Ambasade Indonezije istaknuli su da će uručenje ovog umjetničkog djela doprinijeti daljnjem jačanju kulturne i vjerske saradnje između BiH i Indonezije te dodatno učvrstiti veze između dviju zemalja.