Nikšić i Kurtović razgovarali o položaju radnika, te potpisivanju Općeg kolektivnog ugovora

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH Samir Kurtović danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH razgovarao sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH Samir Kurtović danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH razgovarao sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem.

Kako je saopćeno iz Sindikata, Kurtović je prezentirao aktivnosti Centrale sindikata, sa posebnim osvrtom na određene prijedloge sindikata a to su Zakon u vezi pravosuđa državnih službenika i namještenika i Zakona o plaćama, Izmjena Zakona o plaćama u organima vlasti FBiH, Zakon o Poreznoj upravi FBiH, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – Odluke u vezi penzionisanja, Aneks Kolektivnog ugovora i Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovara sa velikim brojem zahtjeva i urgencija određenih sindikalnih organizacija, direktora i ministara.

Predsjednik SSSBiH Samir Kurtović je shodno zaključku Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH dogovorio otvaranje pregovora u vezi donošenja novog Općeg kolektivnog ugovora.

Premijer Nermin Nikšić je u svom izlaganju dao punu podršku sindikatu u pokretanju odgovarajućih aktivnosti po pitanju rješavanju zahtjeva sindikata, sa prijedlogom vodjenja socijalnog dijaloga sa sindikatom sa ciljem da se zastite prava radnika.

Sastanak je protekao u dogovoru o aktivnostima u narednom periodu.

Kurtović je zahvalio premijeru Nikšiću na konstruktivnom razgovoru, te je dogovoren nastavak saradnje sa ciljem da se poboljšaju prava državnih službenika i namještenika, sudske vlasti i javnih ustanova u cijeloj Federaciji BiH i da SSSBiH u skladu sa dogovorom i nakon devet godina potpiše sa Vladom FBiH i Udruženjem poslodavaca FBiH Opći kolektivni ugovor.