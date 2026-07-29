Za odlazak na hadž iz BiH naredne godine prijavilo se puno više ljudi nego što ima mjesta, ko će imati prednost

Više od 3.370 ljudi prijavilo se, od 13. do 24. jula, za odlazak na hadž iz Bosne i Hercegovine iduće godine, rekao je za "Avaz" šef Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH Dževad Hadžić.
Kao što je poznato, iz Bosne i Hercegovine će i naredne godine, prema stabilnoj kvoti koju ima Rijaset Islamske zajenice u BiH, na hadž ići 2.222 putnika.
Cijena još nije određena
Hadžić ističe da je u odnosu na prošlu godinu bilo par stotina prijava više. Interes za odlazak na hadž je, dakle, veliki, iako cijena još nije određena, a odluka Rijaseta o tome očekuje se otprilike u novembru. Ove godine odlazak na hadž koštao je 14.250 KM, a Hadžić je nedavno za "Avazov" portal rekao da svake godine troškovi odlaska na hadž rastu.
S obzirom na veliki broj prijava za hadž naredne godine, Ured sada radi na tome da se podijele kvote prema muftijstvima i medžlisima.
- Koliki je procenat prijava iz jednog muftijstva u odnosu na sve prijave, toliki će procenat dobiti svako muftijstvo u putnicima. Ako Sarajevo učestvuje naprimjer sa 30 posto u prijavama, toliko će dobiti. Tako ćemo računati, osim Banje Luke, Goražda i Vojnog muftijstva, oni će dobiti sve. Dakle, koliki god bio broj prijava, svi njihovi prijavljeni će putovati, zbog specifične situacije, položaja itd. - rekao je naš sagovornik.
Pet kategorija
Ističe i da će 700-800 ljudi koji su se prijavili prošle godine, ali nisu zbog popunjenih kapaciteta mogli otići, ove godine biti u prednosti.
- Oni su u prvoj kategoriji, kad je riječ o, da kažem, prijemu hadžija. Svi oni idu. U drugoj kategoriji su oni koji idu prvi put i članovi su Islamske zajednice, dok su treća kategorija oni koji idu prvi put i pripadnici su IZ, dakle ne i njeni članovi. Četvrta kategorija su oni koji idu drugi ili treći put ili su bedeli (odlaze na hadž u ime druge osoebe) i članovi su IZ, dok su peta kategorija bedeli ili oni koji idu više puta i pripadnici su IZ - objasnio je Hadžić.