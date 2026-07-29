Za odlazak na hadž iz BiH naredne godine prijavilo se puno više ljudi nego što ima mjesta, ko će imati prednost

Više od 3.370 ljudi prijavilo se, od 13. do 24. jula, za odlazak na hadž iz Bosne i Hercegovine iduće godine, rekao je za "Avaz" šef Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH Dževad Hadžić.

Kao što je poznato, iz Bosne i Hercegovine će i naredne godine, prema stabilnoj kvoti koju ima Rijaset Islamske zajenice u BiH, na hadž ići 2.222 putnika.

Cijena još nije određena

Hadžić ističe da je u odnosu na prošlu godinu bilo par stotina prijava više. Interes za odlazak na hadž je, dakle, veliki, iako cijena još nije određena, a odluka Rijaseta o tome očekuje se otprilike u novembru. Ove godine odlazak na hadž koštao je 14.250 KM, a Hadžić je nedavno za "Avazov" portal rekao da svake godine troškovi odlaska na hadž rastu.