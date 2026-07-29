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VELIKI INTERES

Za odlazak na hadž iz BiH naredne godine prijavilo se puno više ljudi nego što ima mjesta, ko će imati prednost

Iz Bosne i Hercegovine će, prema stabilnoj kvoti koju ima Rijaset Islamske zajenice u BiH, na hadž ići 2.222 putnika

Ove godine odlazak na hadž koštao je 14.250 KM. Platforma X

Piše: Nedžad Jamaković

prije 53 minute

Više od 3.370 ljudi prijavilo se, od 13. do 24. jula, za odlazak na hadž iz Bosne i Hercegovine iduće godine, rekao je za "Avaz" šef Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH Dževad Hadžić.

Kao što je poznato, iz Bosne i Hercegovine će i naredne godine, prema stabilnoj kvoti koju ima Rijaset Islamske zajenice u BiH, na hadž ići 2.222 putnika.

Cijena još nije određena

Hadžić ističe da je u odnosu na prošlu godinu bilo par stotina prijava više. Interes za odlazak na hadž je, dakle, veliki, iako cijena još nije određena, a odluka Rijaseta o tome očekuje se otprilike u novembru. Ove godine odlazak na hadž koštao je 14.250 KM, a Hadžić je nedavno za "Avazov" portal rekao da svake godine troškovi odlaska na hadž rastu.

Dževad Hadžić. Ustupljena fotografija

S obzirom na veliki broj prijava za hadž naredne godine, Ured sada radi na tome da se podijele kvote prema muftijstvima i medžlisima.

- Koliki je procenat prijava iz jednog muftijstva u odnosu na sve prijave, toliki će procenat dobiti svako muftijstvo u putnicima. Ako Sarajevo učestvuje naprimjer sa 30 posto u prijavama, toliko će dobiti. Tako ćemo računati, osim Banje Luke, Goražda i Vojnog muftijstva, oni će dobiti sve. Dakle, koliki god bio broj prijava, svi njihovi prijavljeni će putovati, zbog specifične situacije, položaja itd. - rekao je naš sagovornik.

Pet kategorija

Ističe i da će 700-800 ljudi koji su se prijavili prošle godine, ali nisu zbog popunjenih kapaciteta mogli otići, ove godine biti u prednosti.

- Oni su u prvoj kategoriji, kad je riječ o, da kažem, prijemu hadžija. Svi oni idu. U drugoj kategoriji su oni koji idu prvi put i članovi su Islamske zajednice, dok su treća kategorija oni koji idu prvi put i pripadnici su IZ, dakle ne i njeni članovi. Četvrta kategorija su oni koji idu drugi ili treći put ili su bedeli (odlaze na hadž u ime druge osoebe) i članovi su IZ, dok su peta kategorija bedeli ili oni koji idu više puta i pripadnici su IZ - objasnio je Hadžić.

# HADŽ
# HADŽIJE
# DŽEVAD HADŽIĆ
# URED ZA HADŽ I UMRU RIJASETA IZ U BIH
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