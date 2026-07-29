Izetbegović razgovarao s otpuštenim radnicima JP Komunalno Mostar: Obećao nedvosmislenu podršku

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sastao se večeras s predstavnicima 22 radnika Javnog preduzeća "Komunalno Mostar" bošnjačke nacionalnosti koji su nedavno dobili otkaze.

Radnici su Izetbegovića upoznali s okolnostima koje su prethodile odluci o raskidu radnog odnosa, kao i s nepravilnostima za koje tvrde da su pratile cijeli postupak. Govorili su i o teškoj situaciji u kojoj su se našli oni i njihove porodice nakon gubitka posla.

Narušavanje prava

Izetbegović je radnicima izrazio punu podršku te poručio da će SDA koristiti sve dostupne političke, pravne i institucionalne mehanizme kako bi zaštitila njihov radno-pravni status.

Istakao je i da će se, kako je saopćeno iz SDA, djelovati kako bi se spriječilo dalje narušavanje prava Bošnjaka, ali i svih drugih građana Mostara i Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka ocijenjeno je da su, prema njihovom stavu, jednostrani potezi v. d. direktorice preduzeća, uz političku odgovornost gradonačelnika Mostara Marija Kordića, dodatno pogoršali već osjetljive međunacionalne odnose u Mostaru i Hercegovini.

Poziv institucijama

Izetbegović je pozvao nadležne institucije da što prije provjere zakonitost donesenih odluka te da, ukoliko se utvrde nepravilnosti, poduzmu mjere kako bi otpušteni radnici bili vraćeni na svoja radna mjesta i kako bi njihova prava bila zaštićena.

Radnici su zahvalili predstavnicima SDA u institucijama Grada Mostara na dosadašnjem angažmanu i podršci koju su im pružili u zaštiti njihovih prava.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić i predsjednik Gradskog odbora SDA Mostar Alis Čolaković.