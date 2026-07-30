U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Srušili industriju zbog 70 metara pruge

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Srušili industriju zbog 70 metara pruge

Radnici zeničke Željezare i njihove porodice ovih dana sa strepnjom očekuju konačan rasplet, nakon kraha planova Vlade FBiH da uvede prinudnu upravu. Analizirajući uzroke kolapsa bh. industrije, kao okidač domino efekta nameće se obnova 70 metara pruge u Donjoj Jablanici 2024. godine.

Za obnovu su Vladi FBiH trebala četiri mjeseca, što je bacilo na koljena Koksaru Lukavac i još nekoliko kompanija ovisnih o Željeznici.

Šta su phishing i smishing, te kako održavati "sajber higijenu"? Donosimo vam savjete stručnjaka za sajber sigurnost Damira Avdića.

Narodno pozorište se raspada uoči SFF-a: Od Magodinih velikih najava o novom teatru i obnovi fasade Narodnog pozorišta do danas su ostali uglavnom rokovi koji nisu ispoštovani.

Saznajte kako ljetnje dane provode svjetske zvijezde.

Mirnes Fatić, otac navodno zlostavljanog dječaka, za "Avaz" je govorio nakon što je pokrenut proces protiv odgajateljica.

Kapiten reprezentacije BiH sve dogovorio sa Šalkeom. Saznajte sve o novom ugovoru kapitena Zmajeva.

Novi udar na džepove bh. građana: Zimski računi za plin bit će veći od 60 KM.

Dugogodišnja borba dospjela u ćorsokak: Umjesto zasluženog prava borci dobili novo poniženje.

O položaju Bošnjaka u Mostaru i Hercegovini, odnosima s HDZ-om te potrebi unapređenja odnosa između Bošnjaka i Hrvata, za "Avaz" je govorio Šerif Špago, predsjednik Kluba zastupnika SDA u Predstavničkom domu PSBiH i potpredsjednik SDA.

Sa stručnjacima smo razgovarali o tome može li BiH se nositi s jačim zemljotresom te koliko su sigurne zgrade i šta spašava život.

MMF upozorava bh. vlasti: Vlast na odlasku troši nemilice, morate obuzdati deficite.

Na stranama globusa čitatje o tome kako je ukrajinski predsjednik uvjerio Ameriku da može dobiti rat.

Britanski div Mineco ponovo pokreće rudnik u BiH.

Osnivač i direktor Bihać Avantura Film Festivala Mirsad Ćatić za "Dnevni avaz" je govorio o ovogodišnjem izdanju festivala.

Na sportskim stranama čitajte o nastupima bh. predstavnika u Konferencijskoj ligi.

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