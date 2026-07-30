Pet feninga i naši generali

Mjesečno 1,5 KM borcima. Godišnje 18 KM. Da ogolimo stvari do kraja. Pet feninga. Toliko danas vrijedi jedan dan proveden u rovu.

Pet feninga za dan pod granatama. Pet feninga za dan kada su gledali kako ginu njihovi saborci. Pet feninga za dan kada nisu znali hoće li se ikada vratiti svojoj kući. Pet feninga za odbranu Bosne i Hercegovine.

Pet feninga najbolje govore kako se aktuelna vlast odnosi prema onima koji su odbranili državu Bosnu i Hercegovinu.

A kako smo se odnosili prema našim generalima?

Neke smo godinama gledali kako odlaze u sudnice. Neki su osuđeni po komandnoj odgovornosti, neki oslobođeni. Ali ni oslobađajuće presude nisu im mogle vratiti izgubljene godine, narušeno zdravlje i teret koji su nosili.

Neki se i danas bore dokazati da nisu zločinci, nego ljudi koji su stali u odbranu svoje zemlje. A ko ih se danas sjeća? Ko ih nazove? Ko pita njihove porodice kako su preživjele godine čekanja, neizvjesnosti i optužbi?

Sjetimo ih se tek kada umru. Tada postaju heroji. Tada postaju legende. Tada ih ispraćamo uz počasne plotune, zastave i govore. Dok su živi, prepušteni su sami sebi.

Dovoljno je izgovoriti jedno ime - Mehmed Alagić.

„Umrijet ću zbog ove čarape na glavi i lisica na rukama, neću zbog haške optužnice“, rekao je 2. avgusta 2001. godine kada su ga uhapsili u porodičnoj kući u rodnim Fajtovcima.

Rahmetli Alija Izetbegović tada je kazao da je Alagić umro od nepravde, a ne od srca. Zato je i tadašnji reisu-l-ulema Mustafa Cerić na njegovoj dženazi, umjesto uobičajenog pitanja „Hoćemo li mu halaliti?“, postavio drugo: „Halališ li im?“

General Mehmed Alagić preselio je 7. marta 2003. u Sanskom Mostu, u 55. godini, od srčanog udara. Njegova supruga Ziska godinama se borila da ostvari pravo na generalsku penziju, ali su je odbijali. Dodijeljena joj je invalidska penzija. Nigdje u rješenju nije bilo navedeno da je njen suprug imao generalski čin.

Generala Envera Hadžihasanovića ukopali su u ćošku jednog sarajevskog mahalskog strmog mezarja. Na dženazi tek porodica i bliski prijatelji.

Nije ništa bolje ni kada je riječ o njihovim borcima

Na Dan Armije su heroji. Na godišnjicama su heroji. Pred izbore su heroji. Poslije izbora postaju statistika. Budžetska stavka. Teret. Trošak.

A oni koji su devedesetih bili spremni dati život za Bosnu i Hercegovinu danas moraju dokazivati da zaslužuju dostojanstven život. I nemojte reći da nema novca. Novca ima. Za povećanje plata političara. Za luksuzne automobile. Za savjetnike. Za reprezentacije. Za sve ono što vlast smatra važnim. Samo nema za one bez kojih danas ne bi bilo ni tih institucija, ni tih budžeta, ni tih funkcija.

Država se ne mjeri brojem patriotskih govora. Država se mjeri načinom na koji čuva svoje heroje. Niko od njih nije bio plaćenik. Niti je svoju državu branio zbog novca.

Ali aktuelna vlast uspjela je da jedan dan proveden u rovu pretvori u pet feninga.

I zato, kada sljedeći put čujete nekoga da govori kako Bosna i Hercegovina zna cijeniti svoje branioce, nemojte odgovarati.

Samo recite dvije riječi.

Pet feninga.