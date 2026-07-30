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LIČNOST DANA

Ivan Vučić: Mladić koji nije okrenuo glavu

Njegova reakcija nakon vandalskog čina u Međugorju privukla je pažnju javnosti širom regiona

Vučić: Odlučio reagirati. Avaz

Piše: Nermin Demirović

prije 11 minuta

U vremenu kada se često govori da ljudi sve češće biraju da posmatraju sa strane, priča Ivana Vučića iz Cerna kod Ljubuškog pokazala je drugačiji primjer.

Njegova reakcija nakon vandalskog čina u Međugorju privukla je pažnju javnosti širom regiona, nakon što je pomogao policiji da privede muškarca osumnjičenog za uništavanje vjerskih objekata.

Vučić je prepoznao Bartolomeja Vlodzimježa Krakovjaka (Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak), državljanina Poljske za kojim je trajala potraga zbog sumnje da je u Međugorju polio kip Gospe crnom bojom, oštetio objekte i zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova.

Snimak njegovog postupka brzo se proširio društvenim mrežama, a javnost je posebno reagirala na činjenicu da nije ostao samo nijemi posmatrač, već je odlučio reagirati.

U moru negativnih vijesti, Ivan Vučić postao je simbol građanske hrabrosti i odgovornosti. Njegova priča nije samo priča o jednom hapšenju, već o trenutku u kojem je jedan mladi čovjek odlučio da ne prođe pored problema i pretvori se u nijemog posmatrača.

Njegov potez izazvao je brojne reakcije, a Vučić kaže da mu telefon posljednjih dana gotovo ne prestaje zvoniti. Ipak, umjesto lične promocije, poslao je poruku zajedništva i pozvao da se širi ljubav.

# MEĐUGORJE
# LJUBUŠKI
# IVAN VUČIĆ
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