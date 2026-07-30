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VREMENSKA PROGNOZA

Danas u BiH sunčano i vrlo toplo, na jugu temperature do 40 stepeni

U Sarajevu će danas biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 18 stepeni, dok će najviša dnevna doseći oko 33 stepena Celzijusa

Denis Kapetanović / PIXSELL

D. H.

prije 24 minute

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz vrlo visoke temperature zraka, koje će u pojedinim krajevima dostići i 40 stepeni Celzijusa.

Vjetar će biti slab. U Hercegovini će puhati jugozapadni vjetar, dok će u ostatku zemlje prevladavati istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevne iznositi između 30 i 36 stepeni. U Hercegovini se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će danas biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 18 stepeni, dok će najviša dnevna doseći oko 33 stepena Celzijusa.

# VREMENSKA PROGNOZA
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