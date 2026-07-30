Stanje na putevima: Velike gužve na Izačiću, radovi usporavaju promet

Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici Kamere - BIHAMK - Bosanskohercegovački auto-moto klub.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene kraće obustave.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Danas (30.07.) u vremenu od 08 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave, vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići.

Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M-17 i u ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.