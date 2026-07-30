Šura Edina Avdića tvrdi: Zbog ove rečenice je dobio otkaz na Areni Sport

Legendarni bosanskohercegovački sportski komentator Edin Avdić preminuo je 3. juna 2026. godine u 46. godini života od posljedica srčanog udara, a njegov šura, srbijanski glumac Ammar Mešić, sada je prvi put javno govorio o okolnostima koje su prethodile njegovoj smrti.

U objavi na društvenim mrežama Mešić je naveo da je Avdić nekoliko mjeseci prije smrti dobio otkaz na Areni Sport, televiziji na kojoj je radio od 2010. godine, te je ustvrdio da je ta odluka ostavila ozbiljne posljedice.

- U prethodna dva mjeseca, koliko me nije bilo na Instagramu, Isak je izgubio tatu, Anja muža, a mi smo izgubili zeta. Nisam ni znao koliko je bio veliki čovjek i koliko su ga ljudi voljeli jer ga nismo gledali kao vrhunskog i najboljeg poznavaoca košarke, već kao člana porodice, jer je to i bio. Doživio je infarkt u 46. godini, malo prije svog i Anjinog rođendana. Posljedice životne nepravde osjećaju svi i one moraju uticati i na zdravlje. Par mjeseci ranije dobio je otkaz na Areni Sport, na kojoj je radio od 2010. godine - napisao je Mešić.



