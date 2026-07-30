Šura Edina Avdića tvrdi: Zbog ove rečenice je dobio otkaz na Areni Sport

Legendarni bosanskohercegovački sportski komentator Edin Avdić preminuo je 3. juna 2026. godine u 46. godini života od posljedica srčanog udara, a njegov šura, srbijanski glumac Ammar Mešić, sada je prvi put javno govorio o okolnostima koje su prethodile njegovoj smrti.
U objavi na društvenim mrežama Mešić je naveo da je Avdić nekoliko mjeseci prije smrti dobio otkaz na Areni Sport, televiziji na kojoj je radio od 2010. godine, te je ustvrdio da je ta odluka ostavila ozbiljne posljedice.
- U prethodna dva mjeseca, koliko me nije bilo na Instagramu, Isak je izgubio tatu, Anja muža, a mi smo izgubili zeta. Nisam ni znao koliko je bio veliki čovjek i koliko su ga ljudi voljeli jer ga nismo gledali kao vrhunskog i najboljeg poznavaoca košarke, već kao člana porodice, jer je to i bio. Doživio je infarkt u 46. godini, malo prije svog i Anjinog rođendana. Posljedice životne nepravde osjećaju svi i one moraju uticati i na zdravlje. Par mjeseci ranije dobio je otkaz na Areni Sport, na kojoj je radio od 2010. godine - napisao je Mešić.
Prema njegovim riječima, razlog za otkaz bila je izjava koju je Avdić iznio 2. decembra 2025. godine govoreći o treneru Partizana Željku Obradoviću.
- Otkaz je dobio zbog rečenice izgovorene 2. decembra 2025. godine. 'Željko Obradović je bio personifikacija Partizana i koliko god možda bilo teško nekome da prihvati ili je neko, ne znam ni ja, bio toliko van sebe da ne može da shvati to, to je jednostavno tako. Neki ljudi uživaju taj ugled, tu popularnost, ljudi ih toliko vole, a ti kao čuješ neke tamo analfabete koji pričaju kao, ne znam ni ja, kult ličnosti, ovo-ono… Nije Željko platio tim ljudima da ga vole, oni ga prirodno vole. I znaš, ja razumijem da je možda drugima krivo što oni ne uživaju takvu ljubav. Nije ovaj hodao i dijelio po sto eura kao: Molim te da skandiraš za mene' - naveo je Mešić.
On je u nastavku kritikovao Arenu Sport, tvrdeći da televizija nakon Avdićeve smrti nije priredila omaž niti emitovala pregled njegovih najznačajnijih prijenosa, iako je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica te kuće.
Mešić je zamjerio i Avdićevim dugogodišnjim kolegama što, kako tvrdi, nisu javno stale u njegovu odbranu nakon otkaza, iako su se pojedini pojavili na komemoraciji.
Na kraju je naglasio da iznosi isključivo svoje lične stavove, te da oni ne predstavljaju mišljenje porodice Avdić niti govori u njihovo ime.