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SRAMOTNO

Video / Pogledajte kako izgleda most Ars Aevi koji se danas otvara: Daske od 2.000 KM već polomljene!

Pet mjeseci smo čekali, a već svjedočimo katastrofi

Most Ars Aevi. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 4 minute

Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu od danas će ponovo biti otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci. 

Rokovi su probijeni nekoliko puta, a načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić (SDP) je bila na meti gnjeva zbog stalnih novih izgovora radi kašnjenja. Pravdala se lošim vremenskim uslovima i kašnjenjima u isporuci bangkirai drveta za podnu oblogu, zbog čega su ljudi bili ogorčeni.

Jedna daska koštala je od 800 do 1000 eura, odnosno 2.000 KM.

Reporter "Avaza" snimio je most u jutrošnjem stanju.

Nekoliko dasaka od bankgrai drveta već je polomljeno.

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# NOVO SARAJEVO
# SARAJEVO
# MOST ARS AEVI
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