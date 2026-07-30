Video / Pogledajte kako izgleda most Ars Aevi koji se danas otvara: Daske od 2.000 KM već polomljene!

Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu od danas će ponovo biti otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci.
NAKON MJESECI ČEKANJA
SRAMOTNO
Pet mjeseci smo čekali, a već svjedočimo katastrofi
Most Ars Aevi. Avaz
Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu od danas će ponovo biti otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci.
Rokovi su probijeni nekoliko puta, a načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić (SDP) je bila na meti gnjeva zbog stalnih novih izgovora radi kašnjenja. Pravdala se lošim vremenskim uslovima i kašnjenjima u isporuci bangkirai drveta za podnu oblogu, zbog čega su ljudi bili ogorčeni.
Jedna daska koštala je od 800 do 1000 eura, odnosno 2.000 KM.
Reporter "Avaza" snimio je most u jutrošnjem stanju.
Nekoliko dasaka od bankgrai drveta već je polomljeno.
PREMINUO U 47. GODINI