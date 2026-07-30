Na današnji dan poginuli su heroji Igmana: Sjećanje na Čedomira Batu Domuza i Smaju Somu

Na današnji dan, 30. jula, navršavaju se 34 godine od pogibije komandanta Čedomira Bate Domuza i njegovog saborca Smaje Some, dvojice heroja koji su živote položili u odbrani Bosne i Hercegovine tokom borbi za Trnovo 1992. godine.

Zlatni ljiljan

Čedomir Domuz, među saborcima poznat kao Bato i "Vuk s Igmana", bio je jedan od ključnih organizatora odbrane Igmana, planine koja je u najtežim danima opsade Sarajeva predstavljala jedinu kopnenu vezu sa slobodnom teritorijom.

Zajedno sa svojim borcima branio je područje od presudnog značaja za opstanak glavnog grada, a za iskazanu hrabrost odlikovan je najvišim ratnim priznanjima, uključujući "Zlatni ljiljan", "Policijsku medalju za hrabrost" i "Orden zlatnog grba s mačevima".

Istog dana poginuo je i Smajo Somo, najstariji dobrovoljac među braniocima Igmana. Iako je imao 70 godina, nije želio ostati po strani dok se branila Bosna i Hercegovina. Saborci ga pamte po hrabrosti i riječima koje su, prema njihovim svjedočenjima, bile i njegove posljednje: "Naprijed, momci, ne mogu nam ništa".

Sahranjen na Brezovači

Čedomir Domuz sahranjen je na Brezovači na Igmanu, mjestu koje je sam odabrao za vječni počinak. Pored njega počiva i saborac Adnan Došlić Blondika, kojem je ispunjena posljednja želja da bude ukopan uz svog komandanta.

Više od tri decenije nakon njihove pogibije, Čedomir Bato Domuz i Smajo Somo ostaju simboli hrabrosti, požrtvovanosti i odbrane Bosne i Hercegovine, a njihova žrtva trajni podsjetnik na cijenu slobode.