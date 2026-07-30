Grad Beč preuzeo trajnu brigu o spomeniku "Cvijet Srebrenice": Historijski iskorak za kulturu sjećanja u Evropi

Grad Beč je zvanično potpisao darovnicu (Schenkungsurkunde) kojom je spomenik "Cvijet Srebrenice" trajno preuzet u vlasništvo Grada Beča i uvršten u sistem kulturnog naslijeđa i javnih spomenika o kojima će ubuduće brinuti gradske službe.

Sjećanje na žrtve

Ovim činom Grad Beč je preuzeo odgovornost za trajno održavanje i očuvanje spomenika, čime je osigurano da sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici ostane trajno prisutno u javnom prostoru austrijske prijestolnice.

- Ovo predstavlja historijski trenutak i snažnu poruku da su istina, pravda i kultura sjećanja trajne evropske vrijednosti. Uvrštavanje spomenika među javne spomenike Grada Beča potvrđuje da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, već dio zajedničke evropske odgovornosti - navode iz Saveza bh udruženja u Austriji "Consilium Bosniacum".

Ovaj važan korak nastavak je procesa koji je započeo 6. jula 2022. godine, kada je Nacionalno vijeće Republike Austrije jednoglasno usvojilo Rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici.

Rezolucija je potvrdila historijsku odgovornost, odala počast žrtvama te pozvala na jačanje međunarodne kulture sjećanja i dostojanstveno obilježavanje 11. jula kao evropskog dana sjećanja. Inicijativu za donošenje Rezolucije pokrenuo je Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji "Consilium Bosniacum", koji je potom, već tokom 2022. godine, pokrenuo i projekt izgradnje spomenika "Cvijet Srebrenice".

Spomenik je otvoren ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Beču, na jednoj od najznačajnijih međunarodnih lokacija u Evropi. Koncipiran je kao prohodni paviljon sa stiliziranim cvijetom – međunarodno prepoznatim simbolom sjećanja, mira i pravde – uz jedanaest apstrahiranih ženskih figura koje predstavljaju preživjele i porodice žrtava genocida.

Institucionalna dimenzija

Svojim arhitektonskim rješenjem spomenik povezuje savremeni umjetnički izraz s austrijskom paviljonskom tradicijom, trajno ugrađujući kulturu sjećanja na Srebrenicu u evropski javni prostor.

Zvaničnim preuzimanjem spomenika od strane Grada Beča ovaj projekat dobija svoju trajnu institucionalnu dimenziju. Time je osigurano da spomenik ostane trajni dio javnog prostora austrijske prijestolnice i mjesto sjećanja, edukacije i opomene budućim generacijama.

Sjećanje na genocid u Srebrenici nije okretanje prošlosti. Ono predstavlja temelj izgradnje društva zasnovanog na istini, pravdi, ljudskom dostojanstvu i miru. Samo ako pamtimo i govorimo, historija se neće ponoviti.