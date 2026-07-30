Gore društvene mreže: Ko je uklonio ljiljane prije dolaska Heleza i Bećirovića?

Godinama je ispred Binasa na jarbolu uz državnu i “fabričku” stajala zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima. To potvrđuje i fotografija objavljene na zvaničnim stranicama ove kompanije, kao i brojne druge koje se mogu pronaći na internetu.

A onda, ljiljani su nestala. Slučajno ili ne, nema ih na fotografijama i video zapisima tokom posjete aktuelnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra odbrane BiH Zukana Heleza, 28. jula, objavljenim na društvenim mrežama.

Na jarbolu gdje se vijorila zastava s ljiljanima osvanula je zastava Srednjobosanskog kantona.

Zbog ovoga su društvene mreže užarene. Bugojanci traže pojašnjenje. Traže odgovore od direktora Amela Mujića.

“Sramota, zna li taj DIREKTORČIĆ da je njegova funkcija prolazna. Zna li on da nije bili ljiljana da on nikada nebi bio u poziciji da bude tu direktor a i Denis bude član Predsjednistva. Oni zaboravili treba ih podsjetiti . Da ljiljana nije bilo Bošnjaka ne bi bilo a ni tih na tim pozicijama.”

“Ništa više ne iznenađuje, eto zato smo se borili”.

“Treba dočekati tuzlanskog podrumaša i dezertera..”