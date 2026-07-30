Dugogodišnja borba dospjela u ćorsokak: Umjesto zasluženog prava borci dobili novo poniženje

Predstavnički dom Parlamenta FBiH konačno je usvojio davno pripremljeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se za demobilizirane branitelje ustanovljava pravo na borački dodatak. Umjesto barem djelimične satisfakcije bivši pripadnici Armije i MUP-a RBiH, te HVO-a, ako ovakav prijedlog danas potvrdi i Dom naroda, dobit će naknadu u iznosu od 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani države.

Vrijeme u rovu

Veterani koji su cijeli rat proveli u rovu ostvarit će mjesečne naknade od 66 KM. Prema evidencijama Federalnog ministarstva za boračka pitanja, pravo na borački dodatak trebalo bi imati 383.494 korisnika, a za isplatu boračkog dodatka godišnje će biti potrebno 234,7 miliona KM.

- Ovo je maksimalno poniženje, dalje od ovog ne može ići. Bivši pripadnici VRS imaju 5 KM, a nama kao braniteljima ovo je dno dna. Bolje da nije prošlo ništa, nego ovu sramotu što nam je dalo. Hvala parlamentarcima na podršci, ali prijedlog Radne grupe, Ministarstva i Vlade je sraman. Mene je lično sramota da kažem da sam bio borac Armije RBiH. Sramota me mojih saboraca – kaže Fadil Halilović, predsjednik organizacije Kamp boraca.

Drugi osnov

Kamp boraca ne odustaje od prijedloga kojim bi se pravo na borački dodatak omogućilo isključivo demobiliziranim borcima koji nisu ostvarili prava po drugom osnovu. U pitanju je gotovo 50.000 pripadnika, pa bi s pojedinačnim iznosima od 5 KM za mjesec u ratu ukupno u budžetu trebalo znatno manje sredstava.

- To je trebalo odmah nakon rata raditi na tome, ali niko se nije ni sjetio. Nakon toliko godina neko se sjetio, ali sve je to politika. Još uvijek sam skeptičan hoće li to ikako biti, jer i cijelu prošlu godinu su obećavali. Ako misle na tome da dobiju glas, sumnjam, jer marka i po za mjesec je poniženje. Bolje je da ga nikako nisu uvodili nego ovako. Trebali su drugačije nešto riješiti – kaže Selim Imamović, bivši pripadnik 1. drinske udarne brigade iz Goražda.

Potrebna revizija registra

Almedin Aliefendić, zastupnik i zamjenik predsjednika Odbora za boračku i invalidsku zaštitu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, kaže da FBiH živi od kredita, trezorskih zapisa i zaduženja, te da je ovo predizborni zakon i “mamac za glasove”. Naglašava da su zbog toga i prošireni prvobitni prijedlozi da borački dodatak dobiju samo direktni učesnici odbrane.

- Uključili su sve kategorije i porodice. Učinili su pravo na borački dodatak nasljednim. Smatram da je potrebna revizija registra boraca i da dodatak treba zadržati samo za direktne učesnike odbrane od agresije, jer samo tako možemo povećati sramno nizak iznos s 1,5 na najmanje 5 KM. Aktuelnoj vlasti i predlagačima ovog zakona jasno poručujem - sramota je ono što ste uradili. Dvije godine ste šutjeli i čekali, a onda ste pred same izbore izvukli borce kao adut za jeftine glasove. Poigrali se s ljudima koji su krvarili za ovu zemlju, ponudili im 1,5 KM kao milostinju i to nazvali pravom – ističe Aliefendić.