Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka oprostilo se od generala Ramiza Drekovića

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini oprostilo se od generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, dugogodišnjeg člana i jednog od predsjednika ovog udruženja.

General Dreković preminuo je nakon teške bolesti u Sarajevu u 71. godini života, a iz Udruženja su istakli da je iza sebe ostavio značajan trag kao vojni komandant, ali i kao čovjek posvećen zajednici kojoj je pripadao.

- S dubokom tugom primili smo vijest da je, nakon teške bolesti, u 71. godini života u Sarajevu preminuo general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, dugogodišnji član Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini i jedan od njegovih predsjednika - naveli su iz Udruženja.

Istakli su da je Dreković pripadao generaciji uglednih članova koji su svoje znanje, iskustvo i autoritet nesebično stavljali u službu zajednice. Kao predsjednik Udruženja, dao je značajan doprinos njegovom razvoju, jačanju ugleda i unapređenju saradnje s brojnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i dijaspori.