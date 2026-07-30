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ODLAZAK VELIKANA

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka oprostilo se od generala Ramiza Drekovića

Dreković je bio dugogodišnji član i jedan od predsjednika ovog udruženja

Ramiz Dreković. Facebook

B. A.

prije 30 minuta

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini oprostilo se od generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića, dugogodišnjeg člana i jednog od predsjednika ovog udruženja.

General Dreković preminuo je nakon teške bolesti u Sarajevu u 71. godini života, a iz Udruženja su istakli da je iza sebe ostavio značajan trag kao vojni komandant, ali i kao čovjek posvećen zajednici kojoj je pripadao.

- S dubokom tugom primili smo vijest da je, nakon teške bolesti, u 71. godini života u Sarajevu preminuo general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, dugogodišnji član Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini i jedan od njegovih predsjednika - naveli su iz Udruženja.

Istakli su da je Dreković pripadao generaciji uglednih članova koji su svoje znanje, iskustvo i autoritet nesebično stavljali u službu zajednice. Kao predsjednik Udruženja, dao je značajan doprinos njegovom razvoju, jačanju ugleda i unapređenju saradnje s brojnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i dijaspori.

Posebno su naglasili njegovu posvećenost očuvanju zavičajnog identiteta, kulturne i historijske baštine, kao i jačanju zajedništva među članovima Udruženja.

General Ramiz Dreković ostat će upamćen i kao jedan od najistaknutijih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je svoje vojno znanje, profesionalnost i hrabrost stavio u službu odbrane slobode, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta domovine.

- Za članove Udruženja general Ramiz Dreković bio je mnogo više od ratnog komandanta. Pamtit ćemo ga kao čovjeka visokih moralnih načela, izuzetnog dostojanstva i ljudske topline, koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u razvoju Udruženja i trajno mjesto u kolektivnom sjećanju Sandžaklija u Bosni i Hercegovini - poručili su.

Dodali su da život i djelo generala Drekovića ostaju trajno svjedočanstvo njegove odanosti domovini, narodu i zajednici kojoj je nesebično služio.

# ARMIJA REPUBLIKE BIH
# RAMIZ DREKOVIĆ
# GENERAL
# OPROŠTAJ
# UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA
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