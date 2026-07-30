Džindić: Nesposobno upravljanje dovelo Terminale u ozbiljnu krizu!

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić poručio je da je nesposobno upravljanje dovelo Terminale FBiH u ozbiljnu krizu.

- Operator – Terminali Federacije BiH od 2015. do 2023. godine poslovali su stabilno i ostvarivali pozitivne finansijske rezultate. Nakon promjene vlasti, već 2024. godine Društvo bilježi gubitak. Iako je u 2025. iskazana dobit, otvorena su ozbiljna pitanja o načinu njenog evidentiranja. Pojedini članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju upozoravali su da priznavanje prihoda nije u skladu s računovodstvenim standardima-u suprotnosti sa zakonom. Umjesto stručne rasprave, oni su smijenjeni, a Upravi su odobrene novčane nagrade.

Istovremeno su zaustavljeni gotovo svi razvojni projekti. Izgradnja terminala u Bihaću praktično je obustavljena, dok izvođači najavljuju sudske postupke, a otvorena su pitanja zakonitosti pojedinih odluka i utroška sredstava. Prethodna uprava završila je terminale u Živinicama i Blažuju, kapaciteta oko 50 miliona litara, ali oni ni danas nisu u punoj funkciji niti donose dodatne prihode kroz iznajmljivanje skladišta.