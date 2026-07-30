Avioprijevoznici podržali ukidanje takse od 3 KM po putniku: To bi pomoglo razvoju turizma

Komitet avioprijevoznika za Sarajevo podržao je inicijativu za dvogodišnji moratorij na naplatu aerodromske takse od 3 KM po odlazećem putniku, uz ocjenu da bi takva mjera doprinijela većoj konkurentnosti i daljem razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

U pismu upućenom predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto, predstavnici aviokompanija iz Lufthansa Groupa – Austrian Airlinesa, Lufthanse, Swissa, Brussels Airlinesa i Eurowingsa – naveli su da podržavaju privremenu obustavu primjene ove naknade.

Istakli su da avioprijevoznici posluju u složenim uslovima zbog rasta cijena goriva, inflacije, povećanja operativnih troškova i snažne konkurencije među aerodromima u regionu.

Prema njihovim riječima, čak i manje naknade mogu uticati na odluke kompanija o otvaranju novih linija, povećanju broja letova ili zadržavanju postojećih ruta.

Iz Komiteta smatraju da aerodromi u Bosni i Hercegovini imaju veliki potencijal za razvoj aviosaobraćaja, turizma i poslovne povezanosti, te da bi privremeno ukidanje takse moglo donijeti pozitivne efekte.

Naveli su da su raniji periodi bez ove naknade pokazali rast broja putnika, povećanje kapaciteta, razvoj mreže destinacija i očuvanje postojećih aviolinija.

Pozvali su Vijeće ministara BiH da podrži uvođenje moratorija, uz poruku da bi odluka mogla doprinijeti jačanju zračne povezanosti, razvoju lokalnih zajednica i ukupne privrede zemlje.