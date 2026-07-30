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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Veliki broj ljudi na Vlakovu: Klanjana dženaza generalu Ramizu Drekoviću

Kao komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a potom i 4. korpusa, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije

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Piše: Benjamin Sprečo

prije 1 sat 5 minuta

Hiljade ljudi, među kojima i brojni zvaničnici, saborci, prijatelji klanjali su na mezarju Vlakovo dženazu Ramizu Drekoviću, generalu Armije Republike BiH i jednom od njenih najistaknutijih vojnih komandanata.

Prisutni su se uoči dženaze u tišini oprostili od Ramiza Drekovića, dok se oko mezarja Vlakovo mogli vidjeti brojni okupljeni koji su došli da budu uz njegovu porodicu u ovim teškim trenucima.

Nakon dženaze, obavljen je ukop na Aleji veterana.

Podsjećamo, Dreković je rođen 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Svoj život posvetio je vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene Vojne akademije oklopno-mehanizovanih jedinica u Banjoj Luci, napustio je JNA 1991. godine i stao u odbranu domovine.

Kao komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a potom i 4. korpusa, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije.

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH.

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Klanjana dženaza - Avaz
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# VLAKOVO
# RAMIZ DREKOVIĆ
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