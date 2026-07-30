Video / Veliki broj ljudi na Vlakovu: Klanjana dženaza generalu Ramizu Drekoviću

Hiljade ljudi, među kojima i brojni zvaničnici, saborci, prijatelji klanjali su na mezarju Vlakovo dženazu Ramizu Drekoviću, generalu Armije Republike BiH i jednom od njenih najistaknutijih vojnih komandanata.

Prisutni su se uoči dženaze u tišini oprostili od Ramiza Drekovića, dok se oko mezarja Vlakovo mogli vidjeti brojni okupljeni koji su došli da budu uz njegovu porodicu u ovim teškim trenucima. Nakon dženaze, obavljen je ukop na Aleji veterana.

Podsjećamo, Dreković je rođen 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Svoj život posvetio je vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene Vojne akademije oklopno-mehanizovanih jedinica u Banjoj Luci, napustio je JNA 1991. godine i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a potom i 4. korpusa, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH. Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.