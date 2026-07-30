SDA: Nestanak 780.000 eura iz Igmana ne može biti previd, odgovornost moraju snositi Vlada FBiH i njeni kadrovi

Informacija da je sa računa kompanije „Igman“ navodnom greškom uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primaocu unosi ozbiljnu sumnju u način upravljanja ovom strateški važnom kompanijom, ali i u stvarnu prirodu transakcije, saopćeno je iz SDA.
- Objašnjenje prema kojem su odgovorni u Igmanu navodno nasjeli na lažnu elektronsku poruku i bez ozbiljne provjere prebacili gotovo milion i po KM ne može biti prihvaćeno kao uvjerljivo. Javnost mora dobiti precizan odgovor ko je odobrio transakciju, koliko je osoba učestvovalo u njenoj provjeri, jesu li poštovane interne procedure i zašto uplata nije potvrđena direktnim kontaktom sa stvarnim poslovnim partnerom.
Posebno zabrinjava podatak da je dio novca završio na računima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga nadležne institucije moraju ispitati ne samo mogućnost vanjske hakerske prevare nego i mogućnost da je neko iznutra svjesno omogućio ili olakšao ovu transakciju.
Takva sumnja nije neosnovana u državi u kojoj su već objavljivani dokumenti, policijske i pravosudne informacije o kontaktima ljudi bliskih vrhu vladajućih stranaka sa osobama povezanim s međunarodnim kriminalnim strukturama čije se djelovanje vezuje upravo za Ujedinjene Arapske Emirate. SDA zahtijeva od Tužilaštva HNK, SIPA-e i drugih nadležnih institucija da ispitaju sve okolnosti ove transakcije, uključujući tokove novca prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, eventualnu unutrašnju pomoć počiniocima i odgovornost rukovodilaca koji su odobrili uplatu - naveli su iz SDA.