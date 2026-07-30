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SAOPĆENJE

SDA: Nestanak 780.000 eura iz Igmana ne može biti previd, odgovornost moraju snositi Vlada FBiH i njeni kadrovi

SDA zahtijeva od Tužilaštva HNK, SIPA-e i drugih nadležnih institucija da ispitaju sve okolnosti ove transakcije, uključujući tokove novca prema UAE

Bakir Izetbegović. Fena

S. S.

prije 51 minutu

Informacija da je sa računa kompanije „Igman“ navodnom greškom uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primaocu unosi ozbiljnu sumnju u način upravljanja ovom strateški važnom kompanijom, ali i u stvarnu prirodu transakcije, saopćeno je iz SDA.

- Objašnjenje prema kojem su odgovorni u Igmanu navodno nasjeli na lažnu elektronsku poruku i bez ozbiljne provjere prebacili gotovo milion i po KM ne može biti prihvaćeno kao uvjerljivo. Javnost mora dobiti precizan odgovor ko je odobrio transakciju, koliko je osoba učestvovalo u njenoj provjeri, jesu li poštovane interne procedure i zašto uplata nije potvrđena direktnim kontaktom sa stvarnim poslovnim partnerom.

Posebno zabrinjava podatak da je dio novca završio na računima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga nadležne institucije moraju ispitati ne samo mogućnost vanjske hakerske prevare nego i mogućnost da je neko iznutra svjesno omogućio ili olakšao ovu transakciju.

Takva sumnja nije neosnovana u državi u kojoj su već objavljivani dokumenti, policijske i pravosudne informacije o kontaktima ljudi bliskih vrhu vladajućih stranaka sa osobama povezanim s međunarodnim kriminalnim strukturama čije se djelovanje vezuje upravo za Ujedinjene Arapske Emirate. SDA zahtijeva od Tužilaštva HNK, SIPA-e i drugih nadležnih institucija da ispitaju sve okolnosti ove transakcije, uključujući tokove novca prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, eventualnu unutrašnju pomoć počiniocima i odgovornost rukovodilaca koji su odobrili uplatu - naveli su iz SDA.

# SDA
# IGMAN KONJIC
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