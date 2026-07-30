SDA: Nestanak 780.000 eura iz Igmana ne može biti previd, odgovornost moraju snositi Vlada FBiH i njeni kadrovi

Informacija da je sa računa kompanije „Igman“ navodnom greškom uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primaocu unosi ozbiljnu sumnju u način upravljanja ovom strateški važnom kompanijom, ali i u stvarnu prirodu transakcije, saopćeno je iz SDA.

- Objašnjenje prema kojem su odgovorni u Igmanu navodno nasjeli na lažnu elektronsku poruku i bez ozbiljne provjere prebacili gotovo milion i po KM ne može biti prihvaćeno kao uvjerljivo. Javnost mora dobiti precizan odgovor ko je odobrio transakciju, koliko je osoba učestvovalo u njenoj provjeri, jesu li poštovane interne procedure i zašto uplata nije potvrđena direktnim kontaktom sa stvarnim poslovnim partnerom.