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GODIŠNJICA POGIBIJE

Emotivna objava sina heroja Čedomira Domuza: Mirno spavaj stari moj, ne brini, nije bilo uzalud!

Izašao sam iz sobe i vidio Milana koji me odveo u sobu i rekao: "Teo sine, tata je poginuo", prisjetio se Teo

Teo i Čedomir Domuz. Facebook

N. J.

prije 50 minuta

Na današnji dan prije 34 godine poginuo je komandant Čedomir Bato Domuz, poznat i kao "Vuk sa Igmana".

Bio je jedan od ključnih organizatora odbrane Igmana, planine koja je u najtežim danima opsade Sarajeva predstavljala jedinu kopnenu vezu sa slobodnom teritorijom.

Zajedno sa svojim borcima branio je područje od presudnog značaja za opstanak glavnog grada, a za iskazanu hrabrost odlikovan je najvišim ratnim priznanjima, uključujući "Zlatni ljiljan", "Policijsku medalju za hrabrost" i "Orden zlatnog grba s mačevima".

Najteži dan u životu

Njegov sin Teo u emotivnoj objavi na društvenim mrežama prisjetio se najtežeg dana svog života, ali i obećanja da će njegova porodica nastaviti čuvati vrijednosti za koje je komandant Domuz dao život.

- Postoje neki datumi koji ti jednostavno promijene život. Tog julskog jutra, tvoj Milan i tvoj Meša dođoše u našu kuću. Spavao sam mirno, bezbrižno iako je naša domovina bila u ludilu, ratu koji je svakodnevno nosio stotine života. Nisi trebao učestvovati u toj akciji, nisi trebao biti tu, ali jednostavno nisi mogao reći NE!

Imao si svoje ideale, svoje ciljeve, svoj pravac a to je bila slobodna i suverena Bosna i Hercegovina, zemlja svih naroda i narodnosti! Ljude si dijelio isključivo na dobre i loše! I zato si i prihvatio da učestvuješ sa svojim saborcima u akciji oslobađanja Trnova! Tog jutra me je probudila buka i plač tvoje Majke Desanke i moje Majke Vesne  - napisao je Teo.

"Teo sine, tata je poginuo"

Izašao je, navodi, iz sobe i vidio Milana koji ga je odveo u sobu i rekao: "Teo sine, tata je poginuo". Potom je nastavio:

- U tom trenutku nisam bio svjestan tih njegovih riječi, ali sam zajedno sa njim otišao da tješim majku Vesnu i babu Desu! Ja sam imao samo 9, sestra Sanja je imala 6 godina, majka Vesna 27. Još kao mali sam ti govorio da ću biti policajac kao ti ili vojnik, a tvoj odgovor na to je bio: "Možeš ali samo preko mene mrtvog". Sudbina je tako htjela pa se tako i desilo!

Ja sam poslije tebe obukao uniformu i ostvario svoj dječački san iako si ti bio protiv toga! Vidi stari moj, tačno prije godinu dana, na tvoju godišnjicu sam je skinuo, ali kao što to obično biva, jednom vojnik, uvijek vojnik! Znam da sve vidiš i da sve znaš! Znam da si ponosan i na mene i na sestru i na majku! Nismo skrenuli sa tvog puta, tvojih idelala, tvojih ciljeva i tvojih principa!

Tvoji unuci i unuke se danas ponose što su tvoji, što mogu ponosno reći da je njihov deda Čedo dao život za ovu zemlju! Nemoj brinuti stari! Tvoja djeca i tvoji unuci i unuke neće skrenuti sa tvog puta! Koliko god ova situacija danas nije ona za šta ste se ti i tvoji saborci borili, znajte da vas nikada iznevjeriti nećemo i da ćemo do smrti nositi vaš Bajrak, vašu čast i ponos!

Mirno spavaj stari moj! Ne brini! Nije bilo uzalud! Tvoja Bosna a Boga mi i Hercegovina će biti, živjeti prkosna i ponosna! Volimo te i uvijek ćemo te voljeti vuče sa Igmana! - napisao je Teo, a onda citirao i riječi svog oca Čedomira Bate Domuza:

"Odgajan sam da progonim kriminalce i šljam i na tom putu ću i poginuti!"

# ČEDOMIR DOMUZ
# HEROJI
# TEO DOMUZ
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