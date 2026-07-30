Emotivna objava sina heroja Čedomira Domuza: Mirno spavaj stari moj, ne brini, nije bilo uzalud!

Na današnji dan prije 34 godine poginuo je komandant Čedomir Bato Domuz, poznat i kao "Vuk sa Igmana".

Bio je jedan od ključnih organizatora odbrane Igmana, planine koja je u najtežim danima opsade Sarajeva predstavljala jedinu kopnenu vezu sa slobodnom teritorijom.

Zajedno sa svojim borcima branio je područje od presudnog značaja za opstanak glavnog grada, a za iskazanu hrabrost odlikovan je najvišim ratnim priznanjima, uključujući "Zlatni ljiljan", "Policijsku medalju za hrabrost" i "Orden zlatnog grba s mačevima".

Najteži dan u životu

Njegov sin Teo u emotivnoj objavi na društvenim mrežama prisjetio se najtežeg dana svog života, ali i obećanja da će njegova porodica nastaviti čuvati vrijednosti za koje je komandant Domuz dao život.

- Postoje neki datumi koji ti jednostavno promijene život. Tog julskog jutra, tvoj Milan i tvoj Meša dođoše u našu kuću. Spavao sam mirno, bezbrižno iako je naša domovina bila u ludilu, ratu koji je svakodnevno nosio stotine života. Nisi trebao učestvovati u toj akciji, nisi trebao biti tu, ali jednostavno nisi mogao reći NE!

Imao si svoje ideale, svoje ciljeve, svoj pravac a to je bila slobodna i suverena Bosna i Hercegovina, zemlja svih naroda i narodnosti! Ljude si dijelio isključivo na dobre i loše! I zato si i prihvatio da učestvuješ sa svojim saborcima u akciji oslobađanja Trnova! Tog jutra me je probudila buka i plač tvoje Majke Desanke i moje Majke Vesne - napisao je Teo.

"Teo sine, tata je poginuo"

Izašao je, navodi, iz sobe i vidio Milana koji ga je odveo u sobu i rekao: "Teo sine, tata je poginuo". Potom je nastavio:

- U tom trenutku nisam bio svjestan tih njegovih riječi, ali sam zajedno sa njim otišao da tješim majku Vesnu i babu Desu! Ja sam imao samo 9, sestra Sanja je imala 6 godina, majka Vesna 27. Još kao mali sam ti govorio da ću biti policajac kao ti ili vojnik, a tvoj odgovor na to je bio: "Možeš ali samo preko mene mrtvog". Sudbina je tako htjela pa se tako i desilo!