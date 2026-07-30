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DOM NARODA PFBIH

Usvojene izmjene zakona: Uvodi se borački dodatak

Dodatak će iznositi 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrambenim redovima

Dom naroda PFBiH. Fena

E. Latif

prije 34 minute

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici po hitnom postupku usvojio je sa 51 glasa Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Nije bilo suzdržanih ni glasova protiv.

Time je borački dodatak postao novo pravo za demobilisane branioce koji su najmanje godinu dana bili pripadnici odbrambenih jedinica tokom rata u Bosni i Hercegovini, u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Dodatak će iznositi 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrambenim redovima.

Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna postojećeg zakona te ga uputila Parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

# DOM NARODA PFBIH
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