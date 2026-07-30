SBB traži odgovornost za skandal u Igmanu: 780.000 eura nije nestalo slučajno

Informacija da je iz kompanije Igman navodno "greškom" uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primaocu predstavlja ozbiljan sigurnosni i finansijski skandal koji zahtijeva hitnu i potpunu istragu, smatraju u SBB-u.
- Posebno zabrinjava činjenica da je sumnjiva transakcija otkrivena zahvaljujući brzoj reakciji banke, a ne uprave kompanije. To otvara pitanje kako je, uprkos jasno propisanim procedurama za međunarodna plaćanja koje od 2018. godine važe u svim kompanijama namjenske industrije, uopće moglo doći do prebacivanja gotovo 780.000 eura bez dodatnih provjera i kontrole.
Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je dio novca završio na računima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U vrijeme kada su međunarodne istrage, uključujući i one proistekle iz Sky komunikacija, razotkrile djelovanje organiziranih kriminalnih mreža, svaki trag novca koji vodi prema takvim destinacijama mora biti do kraja istražen. Građani imaju pravo znati da li je riječ o grubom nemaru, propustu ili nečemu mnogo ozbiljnijem.
SBB zahtijeva od Tužilaštva HNK, SIPA-e i svih nadležnih institucija da hitno utvrde ko je odobrio transakciju, da li su prekršene interne procedure, ispitaju kompletan tok novca i eventualnu unutrašnju odgovornost te procesuiraju sve odgovorne, bez obzira na njihovu funkciju ili političku pripadnost - naveli su iz SBB-a.