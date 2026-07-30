SBB traži odgovornost za skandal u Igmanu: 780.000 eura nije nestalo slučajno

Informacija da je iz kompanije Igman navodno "greškom" uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primaocu predstavlja ozbiljan sigurnosni i finansijski skandal koji zahtijeva hitnu i potpunu istragu, smatraju u SBB-u.

- Posebno zabrinjava činjenica da je sumnjiva transakcija otkrivena zahvaljujući brzoj reakciji banke, a ne uprave kompanije. To otvara pitanje kako je, uprkos jasno propisanim procedurama za međunarodna plaćanja koje od 2018. godine važe u svim kompanijama namjenske industrije, uopće moglo doći do prebacivanja gotovo 780.000 eura bez dodatnih provjera i kontrole.