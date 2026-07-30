Lokmić zahvalio parlamentarcima nakon usvajanja zakona o boračkom dodatku

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić zahvalio je parlamentarcima na izglasavanju predloženog zakona, po kojem se uvodi borački dodatak kao novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.

- Propisano je da dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Naglašavam da je primjena zakona planirana za iduću godinu, počev od 1. januara - izjavio za Fenu Lokmić nakon završene vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH.

Većinom glasova delegata Doma naroda Parlamenta FBiH na današnjoj vanrednoj sjednici, a u utorak na vanrednom zasjedanju Predstavničkog doma, Zakon o izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica je usvojen i stupa na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Tim povodom Lokmić je istakao da će uvođenjem boračkog dodatka biti postignut značajan pomak što će osjetiti članovi mnogih boračkih udruženja.

Do sada, po njegovom mišljenju, nije bilo ozbiljnih pokušaja da se navedeno pitanje u vezi boračkog dodatka riješi.

- Mislim da se ova Vlada Federacije BiH prvi put ozbiljno uhvatila u koštac s tim problemom - naglasio je Lokmić.

Ukazao je i na razmjere finansijskog opterećenja koje ovaj zakon nosi.

- Prema procjenama, pravo na borački dodatak imalo bi više od 380 hiljada korisnika, a ukupni trošak iznosio bi oko 235 miliona konvertibilnih maraka - rekao je Lokmić.