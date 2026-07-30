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PODRHTAVANJE TLA

Može li se BiH nositi s jačim zemljotresom: Koliko su zgrade sigurne i šta spašava život

Ne paničite, već reagujte smireno, poručuju stručnjaci

Zemljotres registrovan 12 km istočno od Sarajeva. EMSC

Piše: Dzemila Busnov

prije 1 sat 24 minute

Nakon jučerašnjeg zemljotresa na području Trebevića, ali i učestalih podrhtavanja tla širom Bosne i Hercegovine i regiona, među građanima se ponovo otvorilo pitanje koliko su zgrade otporne na jače zemljotrese i kako se pravilno ponašati u slučaju potresa.

Seizmolozi podsjećaju da se zemljotresi ne mogu precizno predvidjeti, ali da je moguće smanjiti rizik pravilnim ponašanjem.

Stabilne građevine

- Takva prognoza ne postoji nigdje u svijetu – kazala je bh. seizmologinja Amra Krehić.

Prema njenim riječima, tokom zemljotresa najvažnije je ostati pribran.

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, potrebno je skloniti se ispod čvrstog stola, između štokova ili uz nosivi zid te zaštititi glavu. Ukoliko ste u mogućnosti nakon prestanka podrhtavanja, napustite objekat i udaljite se od zgrada, stubova i drugih objekata s kojih mogu padati dijelovi fasade, crijep ili staklo – kazala je za "Avaz".

S druge strane, kada je riječ o sigurnosti objekata, nema razloga za paniku niti strah od urušavanja većine stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini. Posebno se to odnosi na objekte građene prema savremenim seizmičkim standardima, ali i na dio starije gradnje koja je projektovana da izdrži značajna podrhtavanja tla.

Nakon zemljotresa u Banjoj Luci značajno su pooštreni građevinski propisi. Screenshot

To za "Avaz" tvrdi arhitekta i historičar Mufid Garibija i podvlači da građani Sarajeva, a ni BiH nemaju razloga za pretjeranu zabrinutost kada je riječ o stabilnosti većine objekata.

- Sarajevo ima sreću što se u blizini nalazi Treskavica, koja stalnim manjim pomjeranjima oslobađa dio energije iz tla. Osim toga, grad ima kvalitetnu gradnju, kako iz austrougarskog perioda, tako i novijeg vremena – kaže Garibija.

Fleksibilne zgrade

Podsjeća da su nakon razornog zemljotresa u Banjoj Luci 1969. godine značajno pooštreni građevinski propisi.

- Od tada se mnogo više pažnje posvećuje seizmičkoj otpornosti. Novije zgrade projektovane su da budu fleksibilne i da podnesu podrhtavanje tla. Ljuljanje zgrade ne znači da će se srušiti - upravo je to dio njenog sigurnosnog sistema – objašnjava Garibija.

Prema njegovim riječima, objekti izgrađeni prema savremenim standardima mogu izdržati zemljotrese jačine do oko 6,5 stepeni po Richterovoj skali, dok bi snažniji potresi mogli izazvati ozbiljna oštećenja, posebno na starijim ili loše građenim objektima.

# ZEMLJOTRES
# MUFID GARIBIJA
# ZGRADE
# AMRA KREHIĆ
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