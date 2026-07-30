Može li se BiH nositi s jačim zemljotresom: Koliko su zgrade sigurne i šta spašava život

Nakon jučerašnjeg zemljotresa na području Trebevića, ali i učestalih podrhtavanja tla širom Bosne i Hercegovine i regiona, među građanima se ponovo otvorilo pitanje koliko su zgrade otporne na jače zemljotrese i kako se pravilno ponašati u slučaju potresa.

Seizmolozi podsjećaju da se zemljotresi ne mogu precizno predvidjeti, ali da je moguće smanjiti rizik pravilnim ponašanjem.

Stabilne građevine

- Takva prognoza ne postoji nigdje u svijetu – kazala je bh. seizmologinja Amra Krehić.

Prema njenim riječima, tokom zemljotresa najvažnije je ostati pribran.

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, potrebno je skloniti se ispod čvrstog stola, između štokova ili uz nosivi zid te zaštititi glavu. Ukoliko ste u mogućnosti nakon prestanka podrhtavanja, napustite objekat i udaljite se od zgrada, stubova i drugih objekata s kojih mogu padati dijelovi fasade, crijep ili staklo – kazala je za "Avaz".

S druge strane, kada je riječ o sigurnosti objekata, nema razloga za paniku niti strah od urušavanja većine stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini. Posebno se to odnosi na objekte građene prema savremenim seizmičkim standardima, ali i na dio starije gradnje koja je projektovana da izdrži značajna podrhtavanja tla.