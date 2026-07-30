Kako je nesposobna vlast pokrenula domino efekat: Zbog 70 metara željezničke pruge srušili privredne gigante

Analizirajući uzroke najvećeg poslijeratnog kolapsa bh. industrije, kao okidač domino efekta se nameće prekid pruge u Donjoj Jablanici, usljed odrona krajem 2024. godine. Za obnovu samo 70 metara pruge, Vladi FBiH su trebala skoro puna četiri mjeseca. To je bacilo Koksaru Lukavac na koljena, kao i još nekoliko kompanija oslonjenih prvenstveno na željeznički saobraćaj.

- Očekujemo u četvrtak ili u petak sastanak s resornim ministrom, vjerovatno i premijerom. Jednostavno da znamo šta dalje, ima li nade ili ne. Umorni smo svi. Ako izlaza ne bude, onda očekujemo bar da radnici ostvare svoja prava i da ne budu oštećeni – kaže predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić.

Radnici zeničke Željezare i njihove porodice ovih dana sa strepnjom očekuju konačan rasplet nakon kraha planova Vlade FBiH o uvođenju prinudne uprave u industrijskog giganta. U Sindikatu odgovore očekuju od Vlade, ali se pripremaju i za stečaj, kao najnepovoljniju opciju koja znači otkaz za sve njih.

Vlada je mjesecima ignorisala apele i proteste zaposlenika Koksare i drugih domaćih i stranih kompanija, te odbijala njihove ponude da o svom trošku saniraju prugu i uspostave željeznički saobraćaj što prije.

Šine su mjesecima visile, a na kraju ih je obnovila donacija turske kompanije Cengiz Insaata, za oko 3 miliona KM. U tom periodu je Vlada nanijela stotine miliona KM štete ekonomiji, a Koksari je zadala fatalan udarac, pokrenuvši lančanu reakciju. Naime, bez koksa je ostala zenička Željezara.

Udžbenički primjer

Priča o propasti Koksare, problemima u Željezari i ulozi pruge u Donjoj Jablanici je udžbenički primjer implozije jedne države i njenog industrijskog sistema, ocjenjuje Nedim Suljić, univerzitetski profesor i član Evropske akademije nauka i umjetnosti.

- U uređenoj državi, dionica od 70 ili 100 metara uništenog trupa pruge, koja je od strateškog značaja za privredu jer spaja Luku Ploče s industrijskim bazenom Zenice i Tuzle, sanira se interventno za najviše 15 do 20 dana. Kod nas su se mjesecima prebacivale nadležnosti između Vlade FBiH, Ministarstva prometa, Autocesta i Željeznica FBiH. Svađali su se oko projekata, tenderisanja i izvođača radova dok su privredni giganti dovedeni do potpunog uništenja – naglašava Suljić.

Pojašnjava da je Koksara ovisila o uvozu uglja i izvozu koksa, a tadašnji ArcelorMittal, današnja Nova Željezara, o uvozu rude i uglja i izvozu čelika. Prelazak na drumski transport povećao je troškove za više od 300 posto, stvorio dnevne gubitke u stotinama hiljada KM, dok su Željeznice FBiH gubile oko 280.000 KM dnevno.

- Pruga u Jablanici jeste bila neposredni povod i zadnji udarac, ali zato što je naš upravljački aparat pokazao potpunu paralizu i nesposobnost Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH. Odgovornost se ne ogleda samo u tome što nisu popravili prugu, nego u potpunom odsustvu industrijske i energetske strategije. Kada elementarna nesreća presiječe žilu kucavicu ekonomije, vlast proglašava stanje od strateškog značaja i angažuje građevinsku operativu - Oružane snage BiH, civilnu zaštitu, najjače građevinske firme bez birokratskog odugovlačenja. Tako je morala raditi Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH. Mjeseci cjenkanja oko toga ko će platiti i ko je nadležan za 70 metara pruge predstavljaju direktan administrativni zločin protiv vlastite privrede i države – ističe Suljić.

Pokretanje domino efekta

Zaključuje da je uništenjem Koksare u Lukavcu nesposobna vlast pokrenula domino efekat, koji se prenio na Željezaru, Rudnik u Prijedoru, Željeznice FBiH i RS, što vodi nestanku hiljada radnih mjesta u proizvodnji i desetina hiljada u logistici, održavanju i pratećim uslugama.