Raste negiranje genocida u Srebrenici: Zabilježeno 149 slučajeva, ali više zabrinjava Dodikova kampanja

Memorijalni centar Srebrenica predstavio je Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici za 2026. godinu, koji dokumentuje najznačajnije slučajeve negiranja genocida, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca tokom protekle godine.

Na predstavljanju izvještaja poseban akcenat stavljen je na aktivnosti vlasti Republike Srpske i predsjednika RS Milorada Dodika, za koje autori tvrde da uključuju međunarodno lobiranje u korist secesionističkih politika, ali i širenje narativa kojima se Bošnjaci predstavljaju kao sigurnosna prijetnja zapadnim zemljama.

Negiranje nije prošlost

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da je cilj izvještaja stvaranje trajnog arhiva koji će dokumentovati sve oblike negiranja genocida.

„Negiranje genocida nikada nije o prošlosti. Ono je uvijek posvećeno budućnosti, jer predstavlja način organizovanog pisanja historije. Za deset, dvadeset ili pedeset godina znaće se ko je i šta govorio o Srebrenici“, rekao je Suljagić.

On smatra da postoji jasna veza između političkog djelovanja Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida, navodeći da pojedinci i kompanije uključeni u međunarodno lobiranje pokušavaju normalizovati genocid u dijelu zapadne političke scene.

Prema podacima iz izvještaja, tokom 2026. godine zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida, što predstavlja značajan porast u odnosu na prošlogodišnjih 99 slučajeva.

Dugogodišnji monitor negiranja genocida Emir Ikanović rekao je da su najčešći oblici bili otvoreno poricanje genocida, relativizacija zločina i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, prije svega Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

Međunarodna kampanja

Urednik izvještaja Tarik Močević kazao je da je najveći broj tekstova koji negiraju genocid objavio srbijanski tabloid Informer, dok je među pojedincima najviše takvih istupa imao Milorad Dodik.

Močević je upozorio da analiza medijskih sadržaja i javnih izjava pokazuje postojanje ozbiljnih razloga za zabrinutost zbog retorike koja, kako je naveo, može podstaći ponavljanje zločina.

Politolog Jasmin Mujanović ukazao je na međunarodnu dimenziju kampanje, navodeći da su pojedini desničarski mediji i politički akteri u Sjedinjenim Američkim Državama preuzimali i širili narative vlasti Republike Srpske o navodnoj prijetnji muslimanskog fundamentalizma u Bosni i Hercegovini.

Kao primjere izdvojio je američku desničarsku aktivistkinju Laru Lumer (Lara Loomer), list Washington Times, kao i bivšeg guvernera Illinoisa Roda Blagojevicha (Rod Blagojević) i ekonomistu Marka Primorca, za koje tvrdi da u javnim nastupima promovišu gotovo identične poruke o navodnoj prijetnji koju predstavljaju Bošnjaci i islam za Evropu i Sjedinjene Američke Države.

Izvještaj će, kako je rečeno na konferenciji, u najskorije vrijeme biti postavljen na web stranicu Memorijalnog centra Srebrenica.