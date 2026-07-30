Vijeće ministara BiH usvojilo Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma o Južnoj interkonekciji

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

Nacrt odluke bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije.

Sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, tokom samita Inicijative triju mora.

Projektom je predviđeno povezivanje plinskih sistema dviju država pravcem Split – Zagvozd u Hrvatskoj i Posušje – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik u BiH.

Planiran je i pravac od Posušja preko Gruda i Širokog Brijega do Mostara, s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu, Jajcu i Čapljini, kao i dodatni pravac Kladanj – Tuzla. Južna interkonekcija trebala bi BiH osigurati novi pravac i izvor snabdijevanja prirodnim plinom preko Hrvatske, čime bi se povećala energetska sigurnost zemlje i smanjila zavisnost od postojećeg pravca snabdijevanja.

Nakon što Vijeće ministara utvrdi prijedlog odluke o ratifikaciji, Ministarstvo vanjskih poslova dostavlja ga Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru. Predsjedništvo potom od Parlamentarne skupštine BiH traži prethodnu saglasnost za ratifikaciju međunarodnog sporazuma.