Prijateljstvo jače od podjela, ali ne i politike

Međunarodni dan prijateljstva, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2011. godine, obilježava se 30. jula kao podsjetnik da povjerenje, dijalog i međusobno uvažavanje ostaju temelj mirnog društva. U Bosni i Hercegovini, više od tri decenije nakon rata, prijateljstva i saradnja često su bili jači od političkih podjela, ali su istovremeno ostali ograničeni njihovim uticajem. Dodatnu složenost stvaraju odnosi u regionu, koji se direktno reflektuju na Bosnu i Hercegovinu zbog tri konstitutivna naroda gdje susjedne države imaju snažan politički i društveni uticaj.

Uprkos tome, brojne nevladine organizacije i pojedinci godinama su gradili veze tamo gdje su institucije često zakazivale. Neposredno nakon rata značajnu ulogu imao je Media Plan institut kroz programe dijaloga, edukacije i povezivanja ljudi iz cijele zemlje i regiona. Posljednjih godina taj posao nastavlja i Mreža za izgradnju mira, koja je okupljala stotine organizacija, institucija i aktivista posvećenih saradnji i izgradnji povjerenja.

Mostovi među ljudima

Menadžerka i u privatnom biznisu i u nevladinom sektoru Mirjana Ribić iz Banja Luke, koja više od deset godina radi na povezivanju ljudi, smatra da su rezultati vidljivi, ali da imaju jasne granice.

- Nevladin sektor i aktivni pojedinci uspjeli su na mikro nivou. Kroz omladinske kampove, mirovne projekte, ekološke akcije i kulturne festivale hiljade mladih prvi put su prešle entitetske linije i shvatile da dijele iste životne probleme - kaže Ribić za "Avaz".

Dodaje da je najveće ograničenje izostanak sistemskog uticaja, jer su mnoge inicijative zavisile od projektnih sredstava i prestajale po njihovom završetku. Ističe i da je nevladin sektor često okupljao ljude koji su već bili otvoreni za saradnju, dok je mnogo teže dopirao do konzervativnijeg dijela društva pod snažnim uticajem nacionalnih politika.

- Pojedinci i nevladine organizacije nisu mogli izliječiti društvo, ali su sačuvali ljudskost i stvorili mreže koje i danas funkcionišu. Jedan od ljudi koji je pomjerio te granice bio je Goran Bubalo, osnivač Mreže za izgradnju mira, koji je živio viziju budućnosti utemeljenu na lekcijama iz prošlosti“, naglašava Ribić.