Izetbegović žestoko kritikovao Trojku: "Eksperiment s izbacivanjem SDA doveo je BiH u teško i neizvjesno stanje"

Svečanom akademijom u Konjicu u srijedu navečer obilježena je 36. godišnjica djelovanja Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Konjic.

Svečanosti je prisustvovao predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u uvodnom obraćanju čestitao godišnjicu osnivačima, članovima i simpatizerima SDA u Konjicu.

Štetan eksperiment

Odgovarajući na pitanja voditeljice programa, Izetbegović je govorio o aktuelnim političkim procesima, ali i događajima koji su obilježili mandat aktuelne vlasti, među kojima je posebno izdvojio, kako je naveo, pravno i političko nasilje provedeno s ciljem izbacivanja SDA iz vlasti.

- Radilo se o krajnje štetnom eksperimentu. Sačuvati Milorada Dodika, a odstraniti iz političkog života najjaču bosanskohercegovačku stranku i najjaču bošnjačku stranku, koja je uvijek bila generator pozitivnih promjena, zaista je bio jedan neobjašnjiv eksperiment dijela međunarodne zajednice, na koji su rado pristali i domaći akteri jer im je ponuđena vlast. Rezultat je veoma teško i neizvjesno stanje, ljudi se osjećaju poniženim, svjedočimo ekonomskom potonuću. Trojka je pristala na tu trgovinu, da se mijenja Ustav i da se poništi volja Bošnjaka, da im SNSD i HDZ izaberu predstavnike. Morali su zauzvrat predati čitave sektore, veoma važna ministarstva i institucije - kazao je Izetbegović.

- Pristali su na ponižavanja. Ovdje u Konjicu je Dodik psovao genocid. Nisu reagovali. Išli su na noge HDZ-u u Mostar, SNSD-u u destilerije u Laktašima - izjavio je Izetbegović.

Loša kadrovska politika

Predsjednik SDA je kao drugi problem Trojke naveo, kako je rekao, izuzetno lošu kadrovsku politiku.

- Zaklinjali su se u meritokratiju, a zatim su imenovali nesposobne kadrove. Kompleksan sistem Elektroprivrede i rudnika povjerili su čovjeku koji je prethodno vodio lokalno komunalno preduzeće. Vidjeli ste koliko je dugo stajala porušena pruga u Jablanici, dok je konačno turska firma nije obnovila. To je paradigma čitavog njihovog odnosa i kadroviranja - kazao je Izetbegović.

Korupcija

Kao treći, posebno izražen problem, predsjednik SDA izdvojio je korupciju povezanu s kadrovima Trojke.

- Sky aplikacija, predmet Black Tie, komunikacija s kriminalcima iz Dubaija, afera Spengavanje. Da bi se sačuvao Munjić, predali su Autoceste HDZ-u. Korupcija u Autocestama zaustavila je gradnju autoputa. Oni štite tu ekipu ljudi, umjesto da je uklone i omoguće nastavak izgradnje autoputa - poručio je Izetbegović.

Govoreći o stanju u ekonomiji, Izetbegović je kazao da je rezultat aktuelne vlasti, kako tvrdi, ekonomsko potonuće i prekomjerno zaduživanje.

- Kada porodica raspolaže s 3.000 KM mjesečno, a troši pet i posuđuje dvije, nema šanse da će moći vratiti dug i samo dublje tone u dugove. Jednog dana će povjerioci doći da im plijene automobil, namještaj i, na kraju krajeva, stan. U slično stanje oni će dovesti i ovu zemlju. To znači gubitak suvereniteta, gubitak resursa. Neće se moći vraćati dugovi ako nastave ovakvim tempom - upozorio je predsjednik SDA.

Izetbegović je potom podsjetio na, kako je naveo, pozitivne rezultate rada SDA u protekla dva mandata, prije svega u oblasti ekonomije, ali i na polju evropskih i euroatlantskih integracija.

Vanjska politika

Govoreći o vanjskoj politici, istakao je da predstavnici Trojke zaduženi za tu oblast, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, stvaraju iluziju da upravljaju procesima i kontrolišu situaciju, ali da, prema njegovim riječima, "ne mogu ništa".

Kao primjer je naveo NATO samit u Ankari, na koji, kako je kazao, nisu ni pozvani.

Govoreći o prioritetima za izlazak Bosne i Hercegovine iz aktuelne krize, predsjednik SDA izdvojio je evropski put.

- To su reforme i sredstva koja nas čekaju na tom putu. Propala su nam sredstva iz Plana rasta. Ali zaustavljene reforme su još bitnija stvar. Bugarska i Rumunija su prije 20 godina imale niže plaće od ratom porušene Bosne i Hercegovine. Njihov životni standard je sada duplo bolji jer su proveli reforme, napravili sistem koji funkcioniše i privredu koja funkcioniše - kazao je Izetbegović.