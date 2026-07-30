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KOLAPS

Kolona između Konjica i Jablanice duža od 10 kilometara, vozači satima čekaju

Gužve na ovoj dionici postale su gotovo svakodnevna pojava tokom ovog ljeta. Prije deset dana zabilježena je kolona vozila duga čak 17 kilometara

Kolaps na putu između Konjica i Jablanice. Avaz

M. Až.

prije 53 minute

Na magistralnom putu između Konjica i Jablanice danas su ponovo zabilježene kilometarske kolone vozila, a razlog su radovi koji se izvode na Ribićkom mostu.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) naveli su da je pojačan promet na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, dok su najveće gužve evidentirane upravo na magistralnoj cesti Jablanica - Konjic.

- Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic - naveli su iz BIHAMK-a.

Gužve na ovoj dionici postale su gotovo svakodnevna pojava tokom ovog ljeta. Prije deset dana zabilježena je kolona vozila duga čak 17 kilometara.

Osim zbog radova, dodatna usporavanja saobraćaja stvaraju i semafori u Konjicu, koji usporavaju protok vozila na magistralnom putu.

Zbog svega navedenog, građani koji putuju prema jugu Bosne i Hercegovine ili jadranskoj obali često na putu provedu sat ili dva duže nego što je uobičajeno.

# JABLANICA
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