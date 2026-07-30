Kolona između Konjica i Jablanice duža od 10 kilometara, vozači satima čekaju

Na magistralnom putu između Konjica i Jablanice danas su ponovo zabilježene kilometarske kolone vozila, a razlog su radovi koji se izvode na Ribićkom mostu.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) naveli su da je pojačan promet na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, dok su najveće gužve evidentirane upravo na magistralnoj cesti Jablanica - Konjic.

- Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic - naveli su iz BIHAMK-a.

Gužve na ovoj dionici postale su gotovo svakodnevna pojava tokom ovog ljeta. Prije deset dana zabilježena je kolona vozila duga čak 17 kilometara.

Osim zbog radova, dodatna usporavanja saobraćaja stvaraju i semafori u Konjicu, koji usporavaju protok vozila na magistralnom putu.

Zbog svega navedenog, građani koji putuju prema jugu Bosne i Hercegovine ili jadranskoj obali često na putu provedu sat ili dva duže nego što je uobičajeno.