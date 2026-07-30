Krišok u Konjicu, Mostaru i Stocu: Jednaka prava moraju važiti za sve građane

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok (Louis Crishock) posjetio je gradove Hercegovačko-neretvanskog kantona Konjic, Mostar i Stolac, gdje je razgovarao s predstavnicima lokalnih zajednica i vjerskih zajednica o izazovima s kojima se povratnici suočavaju u svakodnevnom životu.

Kako je naveo u objavi na platformi X, sagovornici su mu prenijeli iskustva iz prve ruke i ukazali na probleme s kojima se povratnici susreću u ostvarivanju svojih prava i životnih potreba.

Tokom sastanaka sa svim učesnicima, Krišok je naglasio da jednakost pred zakonom i poštivanje ljudskog dostojanstva moraju važiti za svakoga, svugdje i bez izuzetaka.

- Svaki pojedinac zaslužuje jednaku pravnu zaštitu, jednake ekonomske i društvene prilike i pravedan tretman bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost. Poštivanje tih principa jača pravdu, potiče društveno povjerenje i koheziju te stvara društvo u kojem svi mogu živjeti dostojanstveno i uživati jednaka prava - poručio je Krišok.

Vršilac dužnosti visokog predstavnika istakao je da su razgovori u Konjicu, Mostaru i Stocu bili prilika za direktno sagledavanje lokalnih prilika i izazova, te ponovio opredijeljenost međunarodne zajednice za zaštitu jednakih prava svih građana Bosne i Hercegovine.