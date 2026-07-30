Otvorena skalamerija od mosta s puno oštećenja, ali su radnici i dalje na gradilištu

Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu od danas je ponovo otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci.

Iako je most otvoren za prolaz građana, radnici se i dalje nalaze na gradilištu.

Rokovi za završetak rekonstrukcije bili su probijeni nekoliko puta, a načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić (SDP) bila je na meti kritika javnosti zbog brojnih odgađanja i novih rokova.

Kao razloge kašnjenja ranije je navodila loše vremenske uvjete i probleme s isporukom bangkirai drveta za podnu oblogu mosta, što je izazvalo nezadovoljstvo građana.