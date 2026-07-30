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NAKON PROBIJANJA ROKOVA

Otvorena skalamerija od mosta s puno oštećenja, ali su radnici i dalje na gradilištu

Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu od danas je ponovo otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci

Most Ars Aevi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Benjamin Sprečo

prije 17 minuta

Most Ars Aevi na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu od danas je ponovo otvoren za pješake nakon rekonstrukcije koja je trajala gotovo pet mjeseci.

Iako je most otvoren za prolaz građana, radnici se i dalje nalaze na gradilištu.

Rokovi za završetak rekonstrukcije bili su probijeni nekoliko puta, a načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić (SDP) bila je na meti kritika javnosti zbog brojnih odgađanja i novih rokova.

Kao razloge kašnjenja ranije je navodila loše vremenske uvjete i probleme s isporukom bangkirai drveta za podnu oblogu mosta, što je izazvalo nezadovoljstvo građana.

Prema navodima radnika, jedna daska ovog drveta košta između 800 i 1.000 eura, odnosno oko 2.000 KM.

Kako je portal "Avaza" još jutros objavio, na pojedinim mjestima već su vidljiva oštećenja, a nekoliko dasaka od bangkirai drveta već je polomljeno.

# MOST ARS AEVI
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