Zbog čega su kompenzacijske liste važne: Iako vas građani ne žele, možete do mandata, ovo su neki od primjera

Centralna izborna komisija BiH najavila je danas da u srijedu, 5. avgusta, ističe rok za podnošenje listi za kompenzacijske mandate. Na kompenzacijskim listama se mogu isključivo osobe koje se nalaze i na redovnim listama za isti nivo vlasti, a mandat se dobijaju onoliko osoba s vrha liste koliko je stranka dobila kompenzacijskih mandata, a ukoliko je neko već dobio direktan mandat, on se preskače. Podsjećamo, kompenzacijske liste postoje za entitetske parlamente, kao i za nivo Predstavničkog doma Paralamentarne skupštine BiH. Kompenzacijske mandate za Predstavnički dom Parlamenta FBiH i NSRS mogu dobiti stranke koje su na nivou cijelog entiteta prešle prag od tri posto, ukoliko direktnom raspodjelom mandata u izbornim jedinicima nisu dobile adekvatan broj mandata. Što se tiče Predstavničkog doma PSBiH, situacija je ista, s tim da je napravljena njegova parcijalizacija na entitete, pa za stranke koje traže mjesto među 28 mandata u FBiH je bitno da pređu tri posto, a u RS je stanje isto, s tim da se tamo dodjeljuje 14 mandata.

Šta je razlika između direktnog i kompenzacijskog mandata? Direktan mandat je nominalno volja građana, iako i to u praksi često zna biti promijenjeno. Recimo, ukoliko jedna osoba povuče 50 posto glasova stranke, a njegova stranka kasnije postane dio vlasti, a ta osoba onda ode u izvršnu vlast, na njegovo mjesto uđe drugi s liste, onda se dešava da umjesto njega uđe drugi s liste s marginalnim brojem glasova. Ipak, to je nešto što se dešava s vremena na vrijeme i nije nužno praksa. Kompenzacijski mandati su direktna volja vrha stranke i mogu biti odraz poslušnosti određenih kadrova, iako možda nemaju adekvatnu političku podršku, ali može služiti i za to da neka stranka pomogne kadrovima iz nekog kraja države gdje stranka nema toliko dobru zastupljenost. U praksi smo, zahvaljujući kompenzacijskim mandatima, svjedočili da ljudi koji nemaju nikakav izborni legitimitet sjede u parlamentima. Njihov broj glasova je često bio takav da im ne bi osigurao ni prolazak u općinsko vijeće neke osrednje i malo veće općine, a kamoli na viši nivo.

Zastupnici NiP-a . Screenshot Zastupnici NiP-a . Screenshot

Brojni zastupnici NiP-a su se prije četiri godine našli u Parlamentu FBiH s minornom podrškom građana. Tako je Alma Beganović postala zastupnica s 551 glasom, Rasim Smajlović s 499, a Halil Bajramović, koji je zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na zatvorsku kaznu ostao bez mandata, dobio je mandat s 328 glasova. Dževahid Sokić, predstavnik Stranke penzionera na listi NiP-a je dobio mandat umjesto osuđenog Bajramovića, a za njega je glasalo svega 216. ljudi. Ipak, rekorderka je Suada Halilović koja sjedi u Parlamentu sa 197 glasova.

Halilović: Nisu je htjeli građani, jeste Konaković . Javnarasprava.ba Halilović: Nisu je htjeli građani, jeste Konaković . Javnarasprava.ba