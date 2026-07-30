Poljak koji je oskrnavio vjerske objekte u Međugorju došao u BiH prije dva mjeseca i pripremao napad

Vuodžimješ je u iskazima koje je dao Tužilaštvu BiH i policiji potvrdio da je u Bosnu i Hercegovinu stigao prije dva mjeseca, s namjerom da isplanira i realizuje vandalizam u Međugorju.

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Krakovjaku Bartolomeju Vuodžimješu, državljaninu Poljske, zbog događaja koji je izazvao veliku pažnju u Međugorju.

Tokom ročišta priznao je krivicu i kazao da nije imao namjeru nikoga povrijediti, već da je, kako je naveo, želio ukazati da je "sve prevara". Zatražio je da ostane u pritvoru i odbijao da mu bude dodijeljen advokat, ali mu je branilac, zbog zakonske obaveze, na kraju ipak određen.

Njemu se na teret stavljaju krivična djela oštećenje vjerskog objekta, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. Prijedlog za određivanje pritvora podnesen je zbog opasnosti od bjekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Tužiteljica je navela da se tokom ispitivanja nije pokajao, već je kazao da je želio pokazati "da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", potvrđeno je za portal "Avaza".

Njegova advokatica Denisa Gačanin kazala je da Vuodžimješ nije želio nikoga povrijediti, nego samo ukazati da je, prema njegovom mišljenju, "sve prevara".

Podsjećamo, za državljaninom Poljske trajala je gotovo cijeli dan opsežna potraga, sve dok ga u selu Cerno kod Ljubuškog nije prepoznao mladić Ivan Vučić.

On ga je zadržao do dolaska policije, nakon čega je predat nadležnim organima. Policija ga je potom predala u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.