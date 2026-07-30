Članovi FUCZ-a se uputili u Rusiju kako bi preuzeli opremu i vozila poginulih planinara iz Zenice

Članovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) uputili su se prema Ruskoj Federaciji kako bi preuzeli vozila i opremu članova Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus.

Operativni tim krenuo je sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama, a aktivnosti se provode u skladu s odlukama i zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je za organizaciju preuzimanja i kopneni transport vozila i prateće opreme koja je pripadala nastradalim članovima GSS-a Zenica.

- Federalna uprava civilne zaštite sve aktivnosti provodi u potpunoj sinhronizaciji sa Vladom Federacije BiH, nadležnim državnim organima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske Federacije - navodi se u saopćenju.

Podsjetimo, u velikoj tragediji na planini Elbrus život je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su iza sebe imali brojne zahtjevne uspone i važili za iskusne planinare, ekstremni vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni.

U nesreći su stradali Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.