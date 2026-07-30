I Općina Novo Sarajevo priznala blamažu: Brojne tek postavljene daske imaju oštećenja

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić (SDP) priznala je u svom oglašavanju na društvenim mrežama ono što je svakom laiku bilo jasno golim okom, a to je da su određene daske na tek rekonstruisanom mostu Ars Aevi već popucale.

Podsjetimo, rokovi za završetak radova su već nekoliko puta probijani, a za to već evidentno, niko neće snositi odgovornost.

- Nakon detaljnog pregleda izvedenih radova, stručni nadzor dao je uslovno pozitivno mišljenje, u kojem je konstatovano da je most bezbjedan i siguran za korištenje, uz preporuku da se prije konačnog tehničkog prijema izvrše određene korekcije na dijelu ugrađenih elemenata - kazala je Karić.

Ipak, ostaje nejasno kako su nove daske već popucale i zašto je most pušten u funkciju, iako nije završeno sve što je bilo potrebno.