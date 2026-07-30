Tanja Topić za “Avaz”: Dok političari raspiruju nacionalne tenzije, građani pakuju kofere

Godinama se u Bosni i Hercegovini reciklira isti politički obrazac – što je manje konkretnih rezultata, to je više nacionalne retorike. Dok građani pokušavaju preživjeti pod teretom niskih primanja, rasta troškova života i masovnog odlaska mladih, političke elite proizvode sukobe, optužbe i etikete, svjesno gurajući egzistencijalne probleme u drugi plan.

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da takva politika opstaje zahvaljujući dijelu biračkog tijela koje je godinama stranački odgajano i politički indoktrinirano.

Sistem opstaje

– Postoji dio stranački odgajanog, indoktriniranog stanovništva koje političke izabranike podržava isključivo zbog „udaranja u nacionalne trube“. Za njih nisu bitni životni standard, ekonomski razvoj niti funkcionalne institucije – istakla je Topić.

Prema njenim riječima, drugi važan oslonac ovakvog sistema predstavlja razgranata mreža klijentelizma.

– Drugi dio je uvezan u klijentelistički sistem, profitira iz veza sa političkim strukturama na vlasti i dio je priče koja je prijemčiva uhu građana. Ona se predstavlja kao patriotska, a u osnovi je prazna, bez stvarnog sadržaja, osim dugogodišnjeg siromašenja društva – naglasila je Topić.

Takav narativ, dodaje, održava postojeći politički poredak i omogućava očuvanje privilegija uskog kruga ljudi na vlasti, dok najveću cijenu plaćaju građani koji ne pripadaju nijednoj političkoj mreži. Mnogi su izgubili vjeru da izbori mogu donijeti promjene, jedni odustaju od političkog procesa, a drugi pakuju kofere i odlaze iz zemlje u potrazi za dostojanstvenijim životom.

Politička iluzija

Topić upozorava da je politička svijest i demokratska zrelost građana u Bosni i Hercegovini još uvijek na nezadovoljavajućem nivou te da će proces političkog osvješćivanja trajati godinama.

– Disciplinovani i sigurni glasači godinama podržavaju floskule i reciklirana obećanja, dok je dio onih koji su razočarani realizacijom obećanog digao ruke, spakovao kofere i otišao odavde. Generalno, politička svijest i zrelost građana u BiH je na niskom nivou i proces osvješćivanja mogao bi potrajati. Ne treba gajiti previše iluzija da će primjena novih tehnologija tu razinu podići na viši stepen – zaključila je Topić.

Sve dok birači budu nagrađivali političare zbog nacionalne retorike, a ne zbog rezultata, odgovornosti i kvaliteta života koji nude građanima, vlast neće imati razlog da mijenja svoje ponašanje. U takvom ambijentu nacionalne tenzije ostaju najisplativija politička valuta, dok egzistencijalni problemi građana ostaju trajno potisnuti na marginu političke agende.