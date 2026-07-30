Škobić o navodima da Elfeta Veseli koristi pogodnosti dok služi kaznu za ubistvo dječaka: Pojasnio ko odlučuje o tome

Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Škobić izjavio je da Federalno ministarstvo pravde nema nadležnost da odlučuje o odobravanju vanzavodskih pogodnosti Elfeti Veseli, koja služi kaznu zbog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića.

Podsjetimo, predsjednik DNS-a Nenad Nešić ranije je tvrdio da Veseli koristi vanzavodske pogodnosti tokom izdržavanja zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla.

Škobić je za Srnu pojasnio da odluku o odobravanju vanzavodskog dopusta donosi isključivo direktor KPZ-a Tuzla.