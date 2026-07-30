Škobić o navodima da Elfeta Veseli koristi pogodnosti dok služi kaznu za ubistvo dječaka: Pojasnio ko odlučuje o tome

Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Škobić izjavio je da Federalno ministarstvo pravde nema nadležnost da odlučuje o odobravanju vanzavodskih pogodnosti Elfeti Veseli, koja služi kaznu zbog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića.
Podsjetimo, predsjednik DNS-a Nenad Nešić ranije je tvrdio da Veseli koristi vanzavodske pogodnosti tokom izdržavanja zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
Škobić je za Srnu pojasnio da odluku o odobravanju vanzavodskog dopusta donosi isključivo direktor KPZ-a Tuzla.
- To nije njeno pravo, to je njena mogućnost. Sva pitanja o tome zašto je puštena na dopust i po kojim kriterijima uputite direktoru. Mi ne možemo ni u kojem slučaju utjecati na njegov rad. Možemo preporučiti da vodi računa i o aspektu javnosti, ali nije dužan da to uzme u obzir - rekao je Škobić.
Dodao je da se na Elfetu Veseli primjenjuju odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine, a ne Federacije BiH, jer ju je za ratni zločin osudio Sud BiH.
Škobić je naveo i da će direktor KPZ-a Tuzla dobiti saglasnost Federalnog ministarstva pravde da govori o ovom slučaju.
Elfeta Veseli, nakon deset godina bjekstva od pravosuđa, izdržava kaznu zatvora od 13 godina u Tuzli zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića u Kamenici kod Zvornika 1992. godine.