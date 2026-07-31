U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Čarobnjak groznica u Sarajevu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Čarobnjak groznica u Sarajevu.

Nakon mjeseci iščekivanja i ogromnog interesovanja publike iz čitave regije i dijaspore, stigao je trenutak za historijski muzički događaj.

Dino Merlin ponovo stiže na Koševo, a predstojeći koncerti zakazani za 31. juli, te 1. i 2. avgust predstavljaju krunu njegove karijere i susret s publikom koja ga decenijama prati. Stadion "Asim Ferhatović Hase" kroz historiju je bio mjesto najemotivnijih i najmasovnijih Merlinovih koncerata.

Šta ako se obistini upozorenje da će se požari raširiti širom Evrope: Ima li BiH resurse za vatrenu prijetnju?

Otkriven užas u Banjoj Luci: Držali ženu i maloljetno dijete 40 dana u stanu.

Stižu prvi skeneri za oktobarske izbore. nema više šaranja i krađe, poručuje predsjednik CIK-a BiH.

Evropski savezi zaprijetili bojkotom Mundijala zbog Infantinovo želje da proda udjele FIFA-e.

Analiziramo gubimo li šansu i korak s konkurencijom: Nakon metalne, ruše i namjensku industriju.

Izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica: Negiranje genocida je strategija Vlasti RS-a.

Razgovarali smo s članicom Predsjedništva HDZ-a BiH Darijanom Filipović.

Prirodna bogatstva pod sve većim pritiskom: Kapom i šakom dijelimo resurse i budućnost BiH.

Dženaza heroja odbrane BiH: Hiljade ljudi ispratile generala Ramiza Drekovića.

Otvaranje nakon što su svi rokovi već probijeni, a skupe daske već oštećene: Hoće li neko odgovarati za Most Ars Aevi?

Hormuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Određen pritvor nakon vandalizma u Međugorju: Saznajte šta je Poljak izjavio na ročištu.

Saznajte više o tradicionalnim Noćnim skokovima s Gradskog mosta u Sanskom Mostu.

Na kulturnim stranama saznajte šta nudi 16. Festival umjetnosti mladih "Kaleidoskop".

Na sportskim stranama saznajte više o transferu Kerima Alajbegovića u Juventus.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Voditeljica Bojana Lazić za "Dnevni avaz" je govorila o "Pinkovim zvezdama“, karijeri i izazovima u poslu.

Maya Berović za "Avaz" je govorila o turneji, estradi i privatnom životu.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.