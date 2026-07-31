Amela Mehmedović, direktorica "Nahle": Zahvalim Bogu na svemu što imam

Ime i prezime: Amela Mehmedović.
Datum i mjesto rođenja: 7. juna, Tuzla.
Šta prvo uradite kad se probudite? Zahvalim Bogu na svemu što imam.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili? Humanitarnim radom i psihologijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu? Radila sam u školi kao nastavnik razredne nastave.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo? Telefon, da mogu komunicirati s dragim ljudima.
Najdraža pjesma: „Romanija“ Halida Bešlića.
Šta gledate na televiziji? Nogometne utakmice i dokumentarne filmove.
Šta Vas nervira? Kad neko laže.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sina.
Čega se plašite? Plašim se Boga. Ali taj strah ne doživljavam kao običan strah, već kao poštovanje prema Njemu i vjeru u Njegovu moć.
S kim najradije pijete kafu? S prijateljicom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor? Moji roditelji.
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu? Radila bih na tome da u svijetu bude više mira, pravde i međusobnog poštovanja. Ulagala bih u obrazovanje, zaštitu prirode i pomoć ljudima koji žive u teškim uslovima.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Osjećaj se dobro“ („Feeling Good“) Davida D. Burnsa.
Tim za koji navijate: Reprezentacija BiH i Manchester United.
Omiljena narodna izreka: "Nemoj, pa se ne boj".
Koje pitanje najviše mrzite? "Gdje ćeš?" Odgovaram često: "Odoh da dođem".
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Cesare Borgia iz Makijavelijevog (Machiavelli) djela „Vladar“ i Ahmed Nurudin iz Selimovićevog romana „Derviš i smrt“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti? Japan, zbog spoja drevne tradicije i tehnologije.