Amela Mehmedović, direktorica "Nahle": Zahvalim Bogu na svemu što imam

Ime i prezime: Amela Mehmedović.

Datum i mjesto rođenja: 7. juna, Tuzla.

Šta prvo uradite kad se probudite? Zahvalim Bogu na svemu što imam.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili? Humanitarnim radom i psihologijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu? Radila sam u školi kao nastavnik razredne nastave.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo? Telefon, da mogu komunicirati s dragim ljudima.

Najdraža pjesma: „Romanija“ Halida Bešlića.

Šta gledate na televiziji? Nogometne utakmice i dokumentarne filmove.

Šta Vas nervira? Kad neko laže.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sina.

Čega se plašite? Plašim se Boga. Ali taj strah ne doživljavam kao običan strah, već kao poštovanje prema Njemu i vjeru u Njegovu moć.

S kim najradije pijete kafu? S prijateljicom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor? Moji roditelji.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu? Radila bih na tome da u svijetu bude više mira, pravde i međusobnog poštovanja. Ulagala bih u obrazovanje, zaštitu prirode i pomoć ljudima koji žive u teškim uslovima.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Osjećaj se dobro“ („Feeling Good“) Davida D. Burnsa.

Tim za koji navijate: Reprezentacija BiH i Manchester United.

Omiljena narodna izreka: "Nemoj, pa se ne boj".

Koje pitanje najviše mrzite? "Gdje ćeš?" Odgovaram često: "Odoh da dođem".

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Cesare Borgia iz Makijavelijevog (Machiavelli) djela „Vladar“ i Ahmed Nurudin iz Selimovićevog romana „Derviš i smrt“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti? Japan, zbog spoja drevne tradicije i tehnologije.