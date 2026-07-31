Stanje na putevima u BiH: Očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima

Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca.

Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici Kamere - BIHAMK - Bosanskohercegovački auto-moto klub, kažu iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prijelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M-17 i M-16.2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova.

Granični prijelazi

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.