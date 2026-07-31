Paklene vrućine tek dolaze: U dijelovima BiH i do 43 stepena, izdato ozbiljno upozorenje

Bosnu i Hercegovinu i narednih dana očekuje izuzetno toplo vrijeme, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature će dostići i 43 stepena Celzijusa. Zbog toga je danas na snazi narandžasti meteoalarm, dok za Hercegovinu i sjever Bosne važi crveni stepen upozorenja.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je upozorenje koje će biti na snazi od 30. jula do 5. avgusta, svakog dana u periodu od 12 do 17 sati.

Prema prognozama, u Hercegovini i na sjeveru Bosne maksimalne dnevne temperature kretat će se između 39 i 43 stepena Celzijusa. U većem dijelu Bosne očekuju se temperature od 34 do 37 stepeni, što odgovara narandžastom meteoalarmu.

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih problema kod osjetljivih kategorija stanovništva.

Sunčano i veoma vruće

Prema prognozi FHMZ-a, danas će u cijeloj Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme.

Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 15 do 22 stepena, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura biti između 33 i 41 stepen Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme, uz jutarnju temperaturu oko 15 stepeni i najvišu dnevnu oko 34 stepena.

Toplotni val neće popustiti

Ni tokom vikenda neće biti značajnije promjene vremena.

U subotu će biti sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren vjetar, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 17 i 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevna iznositi od 33 do 39 stepeni, a na jugu i do 42 stepena Celzijusa.

Slično vrijeme očekuje se i u nedjelju. Jutarnje temperature bit će od 17 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevne dostizati između 33 i 39 stepeni, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.

Osvježenja nema ni početkom sedmice

Početak naredne sedmice također će obilježiti sunčano i izrazito vruće vrijeme.

U ponedjeljak će jutarnje temperature biti od 17 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevne iznositi između 34 i 40 stepeni, a na jugu do 42 stepena Celzijusa.