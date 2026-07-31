Političko lešinarenje SDP-a i Naše stranke nad Južnom interkonekcijom

Stranka za Bosnu i Hercegovinu želi upoznati javnost s činjenicom da je jedini autor Zakona o Južnoj interkonekciji stručni tim BH-Gasa.

Kako navode u saopćenju, mučno je posmatrati međusobni obračun SDP-a i Naše stranke oko toga ko danas pokušava prisvojiti veće zasluge za donošenje Zakona o Južnoj interkonekciji.

Dok ove stranke lešinare za djelić političke slave, zaboravljaju da su upravo njihove izmjene i dopune zakona izmijenile njegovu suštinu. Nisu zaštitili javni interes – naprotiv, otvorili su prostor da se iz zakona izbaci BH-Gas, javna kompanija koja je godinama razvijala ovaj projekat, te da se ključna uloga dodijeli preduzeću osnovanom neposredno prije usvajanja izmjena i dopuna zakona.

Ministar Lakić nije autor nijednog člana izvornog Zakona o Južnoj interkonekciji, ali jeste direktno povezan s predloženim izmjenama i dopunama. Danas predstavnici Naše stranke govore o zaštiti javnog interesa i traže garancije. Postavlja se pitanje – gdje su bile te garancije kada se odlučivalo o izmjenama zakona? Zašto ih tada nisu tražili, već su požurili da podrže rješenja kojima je javni interes podređen drugim interesima?

Danas pokušavaju prisvojiti zasluge za projekat čiju su suštinu sami izmijenili.

BH-Gas je punih 15 godina radio na realizaciji Južne interkonekcije i doveo projekat do faze izrade glavnog projekta. Nakon toga su se pojavili ovi navodni "zaštitnici", koji su pod pritiskom Dragana Čovića pognuli glave i pristali na rješenja koja su cijeli projekat dovela do apsurda.

U periodu do glavog projekta izrađeni su Zakon o Južnoj interkonekciji, međudržavni sporazum, sporazum o tački interkonekcije, a uz podršku međunarodnih institucija pripremljene su studija izvodljivosti, studija uticaja na okoliš i idejni projekat, te je ishodovana okolinska dozvola. Projekat je zaustavljen u fazi pribavljanja urbanističke saglasnosti zbog postupaka resornog ministra iz HDZ-a.

Ukoliko postoji bilo kakva dilema o autorstvu Zakona o Južnoj interkonekciji, predlažemo da se izvrši digitalna forenzika svih dokumenata. Primjenom naučnih metoda i stručnih analiza vrlo lako se može utvrditi ko je napisao zakon, ko je pripremio kompletnu prateću dokumentaciju i ko je kasnije mijenjao njegov sadržaj. Činjenice će pokazati ono što je i danas jasno – da SDP i Naša stranka nemaju kredibilitet predstavljati se kao autori ili ključni nosioci ovog projekta.

Podsjećamo i da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu bila jedina politička stranka koja je glasala protiv izmjena i dopuna Zakona. To nije bilo glasanje protiv Južne interkonekcije, već protiv izbacivanja BH-Gasa iz zakona i slabljenja zaštite javnog interesa.

Na kraju, činjenica je da od usvajanja izmjena zakona nije realizirano gotovo ništa, svi rokovi iz izmjena zakona su probijeni. Ostaje da se vidi ko će, i da li će uopće, realizirati projekat Južne interkonekcije ako do njegove realizacije uopće dođe, saopćio je Almir Bečarević, predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu i idejni tvorac Zakona o Južnoj interkonekciji.