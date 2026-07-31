Kako je MUP RS zabranio novinarima "Avaza" da nose na automobilu zvaničnu zastavu Fiorentine i to zbog crvenog ljiljana na grbu

Ekipa "Avaza" u sastavu Nermin Demirović, Amila Ovčina i Evelin Trako uputila se u Istočno Sarajevo sa zvaničnom zastavom italijanskog kluba Fiorentina.

Posljednjih mjeseci svi vozači koji su na svojim automobilima imali prvu zvaničnu zastavu Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u UN, novčano su kažnjavani, a neki čak i privođeni.

S tim u vezi, pošto su naglasili da ne smije biti zastava s ljiljanima, novinari "Avaza" su se dosjetili da se provozaju sa zastavom Fiorentine, na čijem grbu se nalazi crveni ljiljan.

Kako je to izgledalo, pogledajte u 11 sati na našem YouTube kanalu Avaz TV.