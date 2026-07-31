Više od 4,5 miliona putnika u julu prešlo granicu BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine je objavila podatke tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz naše zemlje u proteklih 30 dana.

Kako su saopćili, na granicama naše zemlje je od 1. do 30. jula zabilježeno 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba.

Samo za prethodni vikend, od 24. do 26. jula, državnu granicu je prešlo 217.288 putničkih vozila i 562.145 osoba.

Preporuke putnicima

Također su dali i nekoliko preporuka putnicima koji planiraju prelaziti državnu granicu u narednom periodu.

- S obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom turističke sezone, koji se očekuje i predstojećeg vikenda, GP BiH poziva putnike da, pored najfrekventnijih graničnih prijelaza, koriste i najbliže alternativne granične prijelaze, pravodobno pripreme važeće putne isprave te da se prije putovanja informišu o uvjetima prelaska državne granice. Takvim odgovornim pristupom, može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici - naveli su u saopćenju.

Maksimalni napori

Ističu da pripadnici GP BiH ulažu maksimalne napore i kapacitete, uz znatno povećan broj putnika i vozila, kako bi osigurali nesmetano odvijanje saobraćaja preko državne granice.

- Kontinuiranim angažmanom na svim graničnim prijelazima, uz profesionalan i odgovoran pristup u skladu sa zakonom, policijski službenici svakodnevno rade na očuvanju sigurnosti državne granice te učinkovitoj provedbi graničnih provjera, vodeći računa o sigurnosti svih sudionika u saobraćaju. Granična policija zahvaljuje putnicima na strpljenju, razumijevanju i saradnji tokom obavljanja graničnih provjera, posebno u periodu najvećih saobraćajnih opterećenja - saopćili su.