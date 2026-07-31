Video / Policija RS natjerala ekipu "Avaza" da sklone zastavu Fiorentine i to zbog ljiljana!

Ekipa "Avaza", Nermin Demirović, Amila Ovčina i Evelin Trako, uputila se u Istočno Sarajevo sa zvaničnom zastavom italijanskog kluba Fiorentina istaknutom na haubi automobila.

Razlog je to što su posljednjih mjeseci vozači koji su na svojim automobilima imali prvu zvaničnu zastavu Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u UN, novčano kažnjavani, a neki čak i privođeni. Krenuli smo s parka Vraca prema Istočnom Sarajevu, gdje su nas vozači automobila posmatrali.

Nekoliko policijskih patrola u vožnji od Trebevića do Lukavice i u krug nas je mimoišlo.

Narušavanje javnog reda

Sve je bilo u redu dok nisu naišli na patrolu u Istočnom Sarajevu, gdje su nas zaustavili, a kako ćemo saznati nakon dvije minute, isključivo zbog zastave.

- Znate li da ne smijete imati nikakva obilježja, niti zastave. Zastava s ljiljanima se ne može istaći. To je narušavanje javnog reda i mira - rekao je i zabranio snimanje kolegama.

Kolegica Amila Ovčina je pojasnila da je riječ o zastavi Fiorentine, a ne zastavi Republike Bosne i Hercegovine ili Armije Republike Bosne i Hercegovine.

- Dajte dokumente, i vas dvojica, sjedite u vozilo, čekajte i vozit ćete za nama do policijske stanice - rekao je policajac u uniformi našoj ekipi.

Svi legitimisani

Nakon što smo mu ukazali da se radi o fudbalskom klubu Fiorentina,.a on je uzeo telefon, fotografisao zastavu i, pretpostavljamo, nekome uputio poziv, nakon čega se dodatno konsultovao s kolegama na licu mjesta (bila prisutna dvojica policajaca u civilu).

- Samo ih sve popiši - rekao je jedan od njih u civilu. Na pitanje zašto nas legitimišu, odgovorili su:

- Ništa oko toga ne brinite. Imamo pojačane kontrole. Skinite zastavu da ne bi bilo dalje problema. Nakon toga je legitimisao troje kolega, a s kolegama inspektorima se konsultovao vezano za zastavu i davanje izjave u policiji. Bili smo primorani skinuti zastavu s automobila.

Pogledajte kompletan video eksperimenta ekipe "Avaza" u videoprilogu na početku teksta.

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